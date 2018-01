Firea nu s-a tinut de cuvant: Taximetristii nu sunt obligati sa accepte plata cu cardul si pot inca refuza cursele

Ziare.

"Pe teritoriul Municipiului Bucuresti, serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile si nu se pot executa decat de dispecerii autorizati", se arata la inceputul hotararii luate de consilierii bucuresteni, potrivit Profit.ro Masura scoate in afara legii atat serviciile de, cat si aplicatiile prin intermediul carora bucurestenii puteau solicita serviciile unor taximetristi autorizati de la mai multe societati.In aceasta situatie, un bucurestean va fi nevoit sa isi instaleze si sa ruleze simultan mai multe aplicatii pentru a putea chema taxiuri de la firme diferite.Inca de toamna trecuta, taximetristii bucuresteni protestasera fata de faptul ca Primaria Bucuresti le permite operatorilor acestor aplicatii sa functioneze in oras. Reprezentantii taximetristilor sustineau ca aplicatiile reprezinta "concurenta neloiala" si ca prin intermediul lor se ofera "servicii ilegale de taximetrie".Primarul Gabriela Firea - acuzata in repetate randuri ca ar servi grupuri de interese ale patronilor de firme de taxi - a declarat ca modificarile pe care le va aduce vor fi in interesul bucurestenilor. Mai exact, spune Firea:"Va fi interzisa refuzarea unei curse sub diferite pretexte si vor fi sanctiuni....Toti taximetristii vor fi obligati sa poata oferi posibilitatea sa plateasca cu cardul si toti vor trebui sa aiba aplicatii, pentru ca orice client sa poata solicita taximetrul si online".Din pacate, hotararea Consiliului Bucuresti nu prevede nici obligativitatea acceptarii platii cu cardul si nici interdictia de a refuza o cursa.Doar intr-un proiect de regulament aflat inca in dezbatere publica exista o prevedere potrivit careia un taximetrist care refuza o cursa risca o amenda maxima de 150 lei.