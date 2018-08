Firea promite masuri drastice pentru taximetristii de la gara, aeroport si Centrul Vechi

Ziare.

com

Firea a precizat ca a discutat despre acest lucru cu ministrul Lucian Sova, care ar fi spus ca sustine acest proiect, intrucat sunt in continuare taximetristi care refuza cursele si negociaza pretul."Ca in orice tara civilizata, orice potential calator isi ia un bon si se inscrie la un automat si ia primul taxi. Taxiurile vor fi insiruite in fata institutiei, ca este Gara de Nord, ca este Centrul Vechi sau aeroport. Nu vor putea intra in aceste zone decat taximetre nepoluante, taximetre bine intretinute si ingrijite, taximetristi civilizati, care sunt si imbracati civilizat, dar au si un limbaj adecvat, cu masinile in care sa nu fie tot felul de mirosuri si muzica neadecvata si asa mai departe", a declarat miercuri primarul Capitalei Gabriela Firea, in cadrul unei conferinte de presa pe tema proiectelor de infrastructura.Edilul a subliniat ca in continuare sunt taximetristi care negociaza pretul si refuza curse, in ciuda regulamentului de conduita adoptat prin hotarare de Consiliu General."Nu se mai poate asa, avem multe sesizari si plangeri, atat de la bucuresteni, cat si de la turisti, ca sunt in continuare taximetristi (...) care nu respecta regulamentul pe care noi l-am aprobat, asa cum stiti, si sa strice toata imaginea Capitalei Romaniei.Sunt in continuare taximetristi care refuza curse, care negociaza, care spun ca sunt prea scurte si asteapta una mai lunga, care se uita la om daca e mai bine imbracat sa ceara mai mult, daca considera ca nu e atat de bine imbracat, de asemenea il respinge. (...)Eu am crezut sincer ca daca votam in Consiliul General un regulament pentru domeniul taximetriei si avand in vedere ca acolo sunt prevazute si sanctiuni, am crezut ca oamenii inteleg de buna voie sau de sperietura sanctiunii. Vad ca nu ii sperie nimic. Avem de la Politia Locala rapoarte infioratoare", a spus Firea.Potrivit Primariei Capitalei, politistii locali au facut marti seara verificari in zona Centrului Vechi, dand 14 amenzi in valoare totala de 14.900 de lei taximetristilor. Trei autorizatii vor fi retinute. Regulamentul pentru transport persoane in regim taxi adoptat de CGMB la inceputul anului prevede obligatia firmelor de taxi de a avea montat sistem de plata cu cardul in toate masinile si sanctionarea soferilor cu amenda de pana la 500 de lei daca refuza cursele.De asemenea, regulamentul instituie obligativitatea existentei dispeceratelor la care clientul sa poata apela telefonic sau prin alte mijloace si care sa poata transmite taximetristilor comenzile prin statie de emisie - receptie. Masinile trebuie dotate cu aparate de taxat fiscalizate.De altfel, soferului de taxi ii este interzisa refuzarea transportului persoanei cu dizabilitati, precum si a dispozitivului de mers, nu mai poate stationa pe pozitia "liber" decat in locurile special amenajate si semnalizate si ii este interzisa stationarea in statiile RATB.O alta regula impusa este referitoare la fumat: este interzis, astfel, fumatul in interiorul taxiului in prezenta clientului. De asemenea, si folosirea telefoanelor sau a altor dispozitive mobile este interzisa, iar in timpul programului, soferii vor adapta fundalul sonor in functie de preferintele clientului.