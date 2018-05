Firea, statia si aplicatia

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Intentia face parte din logica anti-reformista a actualei administratii de la Bucuresti si arunca practic piata de transport in urma cu mai bine de jumatate de secol.Companii precum Uber sau Taxify sunt la limita Legii transportului de persoane sau a Legii taximetriei. Nu am studii juridice, asa ca nu voi discuta prea mult aceasta chestiune decat din perspectiva binelui public.In conditiile in care legea este una contra-concurentiala, cred ca legea este una proasta. Practic, actualele reglementari interzic unor persoane private sau unor persoane care sunt asociate privat sa ofere un serviciu public pe o piata care teoretic este libera, dar care in realitate este controlata din Primarie prin intermediul "licentelor". Solutia in acest caz nu este, in mod evident, eliminarea acestor antreprenori, ci mai degraba gasirea unei solutii legale prin care si acestia sa poata munci pe aceasta piata. Modul in care este construita acum legea ofera unor anumite categorii de persoane avantaje in fata altora.Serviciile de transport de tip Uber sunt relativ noi pe piata romaneasca. Compania a fost infiintata in urma cu noua ani, in San Francisco, si serviciul pe care il ofera este posibil datorita dezvoltarii Internetului, dar in special a tehnologiei de tip GPS.Tehnologia a facut posibila aparitia unor servicii pentru cetateni, iar statul face acum tot posibilul pentru a-i priva pe acestia de aceste servicii. Statul face tot posibilul pentru ca cetatenii sa aiba parte de servicii limitate si li se refuza practic sansa de a alege de pe piata libera ce tip de servicii doresc.Mergand pe aceeasi linie, este ca si cum statul roman ar fi incercat sa blocheze dezvoltarea Internetului prin fibra optica si ar fi decis cu de la sine putere ca Internetul prin serviciul de telefonie clasic este mai mult decat suficient, sau ca si cum la inceputul secolului trecut birjarii ar fi facut greva deoarece masinile inlocuiesc sareta trasa de cai.Sau, sa ne imaginam ca statul roman va decide maine sa interzica unui cinematograf sa ofere filme 3 D, invocand faptul ca astfel se va produce o concurenta neloiala ce va dezavantaja cinematografele de cartier. Ar fi absurd, evident.Pe langa toate acestea, in acest caz discutam despre interzicerea dreptului la munca, un drept fundamental in Constitutia Romaniei.Statul roman a pornit insa un razboi separat si cu aplicatiile de taxi. Pentru cine nu stie, aplicatiile acestea dezvoltate de antreprenori tineri si vizionari ofera posibilitatea de a pune fata in fata clientul si soferul de taxi. Datorita acestei aplicatii, fiecare afla un mic istoric despre celalalt, istoric construit din notele si comentariile celor cu care au mai interactionat. De exemplu, ca si consumator, poti alege sa nu chemi un taximetrist care are o nota ingrijorator de mica si sa alegi doar un taximetrist a carui activitate i-a multumit pe ceilalti clienti. Evident, si reciproca e valabila.Un lucru interesant: aplicatiile de taxi s-au impus in mod natural pe piata libera. Taximetristii prefera sa plateasca 10-20-30 de lei pe luna pentru a le putea folosi, fara a-i obliga nimeni. Taximetristii platesc acesti bani pentru ca aceasta mica investitie le aduce clienti si implicit venituri. Discutam recent cu un taximetrist care imi spunea ca nici nu isi aminteste cand a luat ultima data un client prin intermediul statiei clasice si ca majoritatea clientilor vin prin intermediul aplicatiei.Si apropo de statie. Primaria ii obliga acum pe taximetristi sa foloseasca statiile, desi acestia au ajuns la concluzia ca pentru 2018, acestea sunt inutile! Cu toate acestea, ei sunt obligati luna de luna sa plateasca un serviciu pe care nu il folosesc si pe care nu il doresc. Statul roman este atat de cinic incat a ajuns sa-i amendeze pe acei taximetristi care nu au statia in masina, desi acestia o platesc! Practic, statul ar putea redenumi taxa de statie si sa-i spuna direct "taxa de smecher".Intrebarea pe care ne-o punem acum este de ce Statul este dispus sa elimine aceste aplicatii de tip agregator taxi, care au doar un rol pozitiv atat pentru consumatori cat si pentru taximetristi. In momentul de fata, aproximativ 750.000 de persoane si 20.000 de soferi de taxi utilizeaza aceste aplicatii. In lipsa acestor aplicatii, taximetristii si-ar gasi mai greu clienti, iar timpul de asteptare al clientilor ar creste enorm. Daca acum un taxi poate fi gasit in 2-3 minute, timpul necesar pentru a obtine un taxi printr-un serviciu telefonic clasic va creste de cateva ori.Intrebarea evidenta este cui foloseste aceasta interventie brutala a statului pe o piata libera care a gasit resurse proprii de a se deplasa catre viitor. Va spun sincer, cred ca nu sunt posibile decat doua explicatii. Fie actuala guvernare, in avantul sau contrareformist, vrea sa intoarca Romania in epoca lui Gheorghiu Dej; fie discutam de interesele ascunse ale unui grup care doreste sa capuseze aceasta piata.Daca va amintiti, doamna primar Firea apela la un dancism de toata frumusetea si ne spunea anul trecut ca Bucurestiul este un oras smart pentru ca este locuit de oameni smart. Eu sper ca toti cei care folosesc astazi servicii de tip Uber sau aplicatii de taxi sa ii demonstreze actualului primar si la urne ca sunt oameni smart. E cazul poate sa aratam la urne daca orasul apartine oamenilor smart sau doar baietilor destepti.