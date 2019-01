Fortate de preluarea Presedintiei UE, autoritatile "civilizeaza" taximetria din Centrul Vechi. Ce reguli vor fi impuse

Ziare.

Mai exact, se doreste amplasarea unor automate pentru comandarea taxiurilor, similare cu cele din Aeroportul Otopeni, conform Digi 24.Cel mai probabil acestea vor fi amplasate pe strada Selari, iar taximetrele vor stationa in zona magazinului Unirea si in zona Horoscop."Avand in vedere ca Romania se afla la presedintia UE, dorim sa implementam un sistem civilizat de taximetrie, astfel incat sa eliminam acesta negociere intre client si taximetrist", a declarat Daniel Rasica, director Politia Locala Bucuresti.Astfel, autoritatile din Bucuresti vor sa preia modelul de la Aeroportul Otopeni, care ani de zile s-a confuntat cu problema taximetristilor oportunisti.In prezent, pe aeroport exista opt astfel de automate pentru comandarea taxiurilor. De aici poti selecta compania cu care vrei sa calatoresti in functie de tariful acesteia si primesti un tichet pe care este trecut indicativul masinii."Se evita aglomeratia, se evita preturile, evitam sa mai suparam clientii, sa ne suparam nici noi, nu ne mai lovim masinile unii in altii, nu ne mai certam", a spus un taximetrist.