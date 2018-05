Guvernul a pregatit o ordonanta de urgenta care va afecta Uber, Taxify, Clever si Star Taxi. Motivul: Au denaturat concurenta

Ziare.

Ordonanta prevede redefinirea unor termeni precum "dispecerat", dar si amenzi mult mai mari ce pot fi date mult mai usor. Aplicatiile precum Clever Taxi si Star Taxi, dar si serviciile de ride-sharing precum Uber sau Taxify ar putea disparea daca ordonanta e adoptata.De altfel, inca din textul OUG companiile mentionate par vizate, Ministerul Dezvoltarii sustinand ca, prin aparitia lor, a fost "denaturata" concurenta."In ultimii ani, piata serviciilor destinate populatiei, este intr-o permanenta schimbare ca urmare a dezvoltarii tehnicii si tehnologiilor moderne, fiind in crestere utilizarea programelor de software, a aplicatiilor web sau a aplicatiilor mobile, in scopul satisfacerii nevoilor zilnice, este necesar ca si piata serviciilor de taxi sa fie adaptata noilor cerinte.Insa, prevederile actuale privind activitatea de dispecerat taxi permit prestarea in fapt, a acestei activitati fara autorizatiile prevazute de lege, fiind dezvoltate aplicatiile taxi, care functioneaza intocmai ca niste dispecerate taxi. Datorita acestor aplicatii taxi, concurenta pe aceasta piata este denaturata prin comercializarea acestor aplicatii taxi, fara acordul transportatorilor autorizati de taxi si/sau a dispeceratelor de taxi", se arata in nota de fundamentare Una dintre principalele modificari dorite e ca soferii sa poata sa fie sanctionati mult mai usor. Pana acum erau sanctionati soferii care faceau transport public contra cost de persoane sau transport de marfuri fara autorizatiile aferente in mod repetat. Ordonanta elimina elementul repetitivitatii, astfel ca soferii vor fi amendati la prima abatere cu pana la 5.000 de lei.In ce priveste redefinirea "dispeceratului", OUG prevede ca acesta este "activitatea conexa transportului in regim de taxi, marfa sau bunuri, autorizata de autoritatea de autorizare, care permite preluarea comenzilor de transport prin intermediul telefonului, aplicatiei informatice mobile de taxi sau alte mijloace ce pot fi descarcate cu ajutorul Internetului si le transmite taximetristului prin statia radio de emisie-receptie, prin intermediul aplicatiei informatice mobile de taxi conectata la Internet".Nu e prima data cand se incearca masuri ce lovesc direct in noile aplicatii de taximetrie. Tentative similare au avut Fostul ministru al Transporturilor in Guvernul Tudose Razvan Cuc, dar si primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea. Niciuna dintre tentative nu a fost dusa pana la capat.