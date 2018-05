Guvernul pregateste o OUG impotriva Uber si aplicatiilor de taxi. Clever Taxi: Va afecta 800.000 de romani

Proiectul e in dezbatere publica si contine idei preluate de la Gabriela Firea

Guvernantii au pus gand rau unor aplicatii precum Clever Taxi si Star Taxi, dar de proiectul aflat in dezbatere publica mai pot fi vizate si serviciile de ride-sharing precum Uber sau Taxify.In urma acestui demers, Clever Taxi avertizeaza ca"Consideram ca ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii taximetriei nu reflecta dorinta cetatenilor si a soferilor, iar totodata nici nu este aliniata normelor europene,Clever Taxi raspunde zilnic nevoilor a peste 800.000 de cetateni din peste 20 de orase din Romania si ofera o modalitate de lucru moderna si eficienta pentru 20.000 de soferi.Oamenii si-au aratat constant sprijinul pentru aplicatia noastra, iar cel mai recent moment a fost acum 2 luni, cand peste 40.000 de mii de oameni au semnat in primele 48 de ore petitia pentru Bucuresti Smart City. Ei isi doresc o solutie rapida si sigura de a gasi o masina, nu de a avea 10 aplicatii instalate in telefon sau de a astepta la un numar de dispecerat.Aplicatiile agregatoare au produs multe schimbari care au revolutionat industria de taxi si locul lor este in legea taximetriei, dar cu o distinctie clara fata de dispecerate care functioneaza dupa un alt sistem, asa cum vedem in tarile vestice. Romania este printre singurele tari din Europa unde exista dispecerizare obligatoriei", se arata in comunicatul de presa al Clever Taxi, remis martiCei de la Clever Taxi mai considera ca, avand in vedere ca si cetatenii vor fi afectati de eventualele modificari."Ne dorim o dezbatere reala in jurul Legii taximetriei, nu o decizie pripita fara motivarea urgentei. Credem ca sunt multe probleme care ar trebui discutate si trebuie ascultata parerea adevaratelor asociatii reprezentative ale soferilor de taxi si opinia societatii civile. Consideram ca acest lucru nu se poate realiza in 10 zile.Este un proiect amplu care ar trebui sa fie dezbatut in Parlament, in cadrul tuturor comisiilor specializate si cu toti actorii implicati. Noi credem ca cetatenii de rand care beneficiaza direct de aceste aplicatii si care sunt afectati de aceste hotarari trebuie sa participe la luarea deciziei publice.Mentionam ca aceasta situatie este similara cu cerintele CGPMB cand Consiliul Concurentei a decis ca eliminarea aplicatiilor agregatoare de taxi nu este in beneficiul cetatenilor. In acelasi timp, Clever Taxi intra sub incidenta directivelor europene care definesc serviciile informatice de tip agregator/marketplace, distincte de aplicatiile proprii ale dispeceratelor", a mai transmis Clever Taxi.Proiectul modificarii Legii taximetriei a fost lansat in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii si in el se regasesc multe dintre ideile primarului Capitalei, Gabriela Firea.Ordonanta prevede redefinirea unor termeni precum "dispecerat", dar si amenzi mult mai mari ce pot fi date mult mai usor. Aplicatiile precum Clever Taxi si Star Taxi, dar si serviciile de ride-sharing precum Uber sau Taxify ar putea disparea daca ordonanta e adoptata.De altfel, inca din textul OUG companiile mentionate par vizate, Ministerul Dezvoltarii sustinand ca, prin aparitia lor, a fost "denaturata" concurenta.Una dintre principalele modificari dorite e ca soferii sa poata sa fie sanctionati mult mai usor. Pana acum erau sanctionati soferii care faceau transport public contra cost de persoane sau transport de marfuri fara autorizatiile aferente in mod repetat. Ordonanta elimina elementul repetitivitatii, astfel ca soferii vor fi amendati la prima abatere cu pana la 5.000 de lei.Nu e prima data cand se incearca masuri ce lovesc direct in noile aplicatii de taximetrie. Tentative similare au avut fostul ministru al Transporturilor in Guvernul Tudose Razvan Cuc, dar si primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea. Niciuna dintre tentative nu a fost dusa pana la capat.