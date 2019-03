Iasiul, blocat de protestul taximetristilor (Video)

Ziare.

com

Acestia au protestat fata de soferii Uber si Taxify, despre care spun ca le fac concurenta neloiala si pe care ii numesc "grup infractional", arata Ziarul de Iasi Masinile acestora s-au intins pe doua randuri pe strada Anastasie Panu si Palat.In jur de 200 de autoturisme au participat la protest.Circulatia s-a desfasurat greoi intre Hala Centrala si intersectia strazilor Anastasie Panu si Elena Doamna."Dragi colegi, stim cu totii ca nu poti face taximetrie fara sa ai autorizatie de functionare. In momentul de fata acesti oameni ne fac concurenta neloiala. Intrebati-va de ce Politia Locala are cadrul legal sa va amendeze, sa va verifice? La ei de ce nu exista cadru legal? Toate partidele de opozitie au sarit pe capul nostru acuzandu-ne ca vrem sa dam uberistii afara din tara. Nu, nu e adevarat. Vrem sa dam evazionistii afara din tara", a spus celor veniti in fata Prefecturii Iasi consilierul judetean Mircea Manolache, patronul unei firme de taximetrie, citat de Agerpres.