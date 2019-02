Taximetristii s-au razgandit in ultimul moment si amana protestul care bloca joi Capitala UPDATE

Ziare.

com

"Am decis sa amanam protestul doua saptamani. Asteptam publicarea proiectului Legii taximetriei pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, asa cum ni s-a promis", a declarat miercuri seara Vasile Stefanescu, presedintele COTAR, dupa intalnirea cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si cu cel al Dezvoltarii, Daniel Suciu.Pe parcursul zilei de miercuri, Stefanescu a sustinut ca doar o ordonanta de urgenta i-ar face pe taximetristi sa renunte la protest. In caz contrar, el a spus ca 5.000 de masini din intreaga tara se vor aduna la Guvern, ocupand Piata Victoriei si Bulevardul Kiseleff, pana la Casa Presei Libere.Astfel, autoritatile din Bucuresti luasera masuri, anuntand cetatenii ca numeroase dintre rutele si asa aglomerate vor fi blocate.Acum, circulatia se va desfasura joi in conditiile normale de aglomeratie.