Noul regulament de taxi, scos pentru a doua oara de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Capitalei

Ziare.

com

Proiectul a mai fost pe ordinea de zi a unei sedinte din luna martie a acestui an, fiind scos atunci din dezbatere pentru a astepta modificarile la Legea taximetriei din Parlament. De aceasta data, regulamentul a fost amanat pentru dezbaterea de la sedinta ordinara a CGMB care va avea lor la sfarsitul lunii septembrie.Propunerea pentru scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind regulamentul de transport in regim taxi a fost facuta de presedintele de sedinta, Claudiu Catana, din partea ALDE, si agreata de primarul Capitalei Gabriela Firea. Dezbaterea pe proiect a fost amanata pentru sedinta ordinara a CGMB de la sfarsitul lunii septembrie.Desi nu in mod clar, regulamentul interzice practic aplicatiile pentru transport alternativ in regim taxi, precum Uber, Clever Taxi, Taxify sau Star Taxi, pentru ca transportatorii trebuie sa aiba obligatoriu servicii de dispecerat, iar aceste aplicatii nu au astfel de dispecerate."Pe teritoriul municipiului Bucuresti, serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toti transportatorii autorizati si nu se pot executa decat de dispecerii taxi autorizati de Autoritatea de Autorizare a PMB. (...)Unui transportator nu i se poate atribui in gestiune executarea unui serviciu public de transport in regim de taxi daca nu isi autorizeaza propria activitate de dispecerat sau daca nu apeleaza la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale", se arata in document.Acest proiect s-a aflat pe masa consilierilor generali si in luna martie a acestui an, insa atunci a fost retras de pe ordinea de zi in urma reactiilor negative pe care le-a primit. Municipalitatea spunea atunci ca se renunta la proiect, pentru ca urmeaza sa fie modificata si Legea taximetriei.De altfel, miercuri deputatul Nicusor Dan a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca va depune vineri plangere penala la DNA pentru abuz in serviciu impotriva primarului Capitalei Gabriela Firea si realizatorilor raportului de specialitate al regulamentului."Regulamentul are mari probleme de legalitate. Daca va fi adoptat, constituie o infractiune - abuz in serviciu, care e de competenta DNA. (...) Acest Regulament favorizeaza niste operatori economici - dispeceratele, care vor sa-si pastreze monopolul pe o tehnologie care e depasita. Speram sa existe intelepciune la consilierii generali. Speram sa existe intelepciune la secretarul general al Primariei, care trebuie sa vizeze de legalitate actul. Speram sa existe intelepciune la prefectul municipiului Bucuresti care, de asemenea, face un control de legalitate inainte ca actul sa intre in vigoare", a declarat miercuri Nicusor DanEl sustine ca principala problema a regulamentului elaborat de PMB este interzicerea aplicatiilor mobile pentru taxi, folosite, de altfel, de foarte multi bucuresteni, care au si reactionat fata de regulamentul de transport in regim taxi si in urma cu sase luni. Nicusor Dan atrage atentia ca si Consiliul Concurentei a municipalitatii in luna februarie sa renunte la regulamentul care bloca activitatea aplicatiilor de tip integrator pentru comenzi de taxi, pentru ca ele pot coexista cu aplicatiile dispeceratelor de taxi, iar piata trebuie sa ramana deschisa.