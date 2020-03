O companie de taxi din Bucuresti ofera curse gratuite medicilor si persoanelor cu dizabilitati

Ziare.

Tot ce trebuie sa faca cei aflati in aceasta situatie este sa sune lasau prin intermediul aplicatiei Speed Taxi si sa anunte la dispecerat ca se deplaseaza in scaun cu rotile sau daca sunt cadre medicale."Vom pune, gratuit, la dispozitia medicilor si a asistentilor medicali, mai multe masini, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie sa se deplaseze spre locurile de munca si dinspre locul de munca spre casa.De asemenea, vom pune masinile si la dispozitia persoanelor cu dizabilitati care trebuie sa se deplaseze, in aceasta perioada, la unitati sanitare. Speed Taxi este primul nostru membru care isi ofera serviciile, gratuit, in Capitala, iar in urmatoarele zile vom anunta ce alti membri se alatura demersului si cum pot fi contactati.Dorim sa ajutam societatea romaneasca, prin aceasta actiune umanitara, pentru ca transportul rutier de persoane este indispensabil societatii, asa cum si societatea este indispensabila transportului de persoane. In speranta ca impreuna vom putea trece cu bine peste aceasta grea incercare, vom ajuta sistemul medical si persoanele nevoiase cu tot ce vom putea", a declarat Vasile Stefanescu, presedinte COTAR, citat de Agerpres.Astfel, compania SPEED va pune la dispozitie trei masini, dintre care doua "8+1" si o masina pentru persoane cu dizabilitati.