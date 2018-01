Politia a dat amenzi de 10.000 de euro taximetristilor din Capitala in doar 3 zile

Ziare.

Din cele 87 de sanctiuni, 86 au fost date soferilor de taxi, in valoare totala de peste 44.000 de lei.Dintre acestea, 16 sanctiuni au fost date soferilor de taxi care nu aveau o autorizatie valabila sau o copie a acesteia, fiindu-le suspendat dreptul de utilizare a autovehiculului pentru o perioada de 6 luni. De asemenea, le-au fost ridicate numerele de inmatriculare, iar masinile au fost imobilizate.Alti 18 soferi au fost amendati pentru ca nu au eliberat bon fiscal, iar 15 pentru ca nu aveau afisate in interiorul masinilor documentele obligatorii, respectiv o lista cu tarifele de distanta, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila primariei, precum si un ecuson cu numele si fotografia soferului.Potrivit Brigazii Rutiere, un taximetrist in varsta de 44 de ani facea transport public de persoane in regim taxi, contra cost, in mod repetat, fara, insa, sa detina autorizatie. Barbatul a fost amendat cu 2.000 de lei si i-a fost suspendat dreptul de a folosi taximetrul timp de 6 luni.