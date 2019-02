Primaria Capitalei vrea sa ridice masinile parcate neregulametar pe bulevarde cu o firma proprie

Ziare.

Proiectul privind ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe marile bulevarde ale Capitalei a fost dezbatut, vineri, la Primaria Capitalei.Potrivit viceprimarului Capitalei, Aurelian Badulescu, acest nou regulament ar putea intra in vigoare din primavara."In regulament exista doar reteaua de bulevarde a Municipiului Bucuresti, care vascularizeaza atat drumurile, cat si accesul catre serviciile public-sociale. Nu va fi ceea ce am declinat, de afaceri ale unor sectoare sau companii. Operatorul va fi public,Nu este o vanatoare a cetatenilor, a soferilor care isi lasa masinile la voia intamplarii. Este vorba de descurajarea prin decizii ferme si masuri obiective ale unor astfel de situatii. Se pot ridica masinile de pe pista de biciclete, nu de pe trotuar. Poate fi sanctionat cel care a parcat pe trotuar de catre politistii rutieri", a declarat, vineri, Aurelian Badulescu.Potrivit acestuia, regulamentul ar putea intra in vigoare in primavara."Pe 20 februarie va intra proiectul in plen, asteptam 10 zile ca sa fie publicat in Monitorul Oficial, asteptam si punctul de vedere al prefectului, care nu poate fi decat unul pozitiv, dupa care credem ca in maximum 30 de zile (in primavara - n.r.) vom avea acest regulament in vigoare", mai sustine Badulescu.Pe site-ul Primariei Bucuresti a fost publicat, in decembrie, un proiect de hotarare privind ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice care fac parte din reteaua principala de strazi a municipiului Bucuresti.De aceasta operatiune se va ocupa Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti S.A., iar activitatea va avea loc 24 din 24 de ore.Proiectul de hotarare este supus dezbaterii publice timp de 30 de zile lucratoare, termenul fiind 8 februarie 2019.Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, precum si dispunerea masurii de ridicare se va face de catre politistii rutieri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ori de catre politisti locali din cadrul Directiei Generale de Politiei Locala.Agentii constantatori vor inregistra foto sau video zona stationarii vehiculului, consemnand aceasta in procesul verbal de constatare a contraventiei si dispun in scris aplicarea masurii de ridicare printr-o Dispozitie de Ridicare.Dispozitia de ridicare contine data, ora si locul ridicarii vehiculului, gradul, numele si prenumele agentului constatator si institutia din care face parte, indicarea temeiului juridic referitor la norma incalcata, mentiuni privind inregistrarea foto sau video, mentiuni privind avariile vizibile pe vehicul, date privind numarul de inmatriculare/inregistrare si marca vehiculului.Inainte de ridicare, agentul constatator va fotografia vehiculul si va completa fisa privind starea vehiculului.Transportul la locul de depozitare nu se mai executa daca, pana la initierea lui, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezinta si este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. In acest caz, se suporta doar contravaloarea operatiunii de ridicare.Astfel, pentru o masina care depaseste 5 tone, tariful total, adica ridicare, transport si depozitare ajunge la 620 de lei, iar pentru un autoturism, precum un Logan, tariful este de 500 de lei."Sunt bulevarde in care aceasta masura nu poate fi aplicata. Pe bulevardul Iuliu Maniu nu le poti cere oamenilor sa nu-si mai parcheze masinile acolo pentru ca nu au unde sa le parcheze. Acele masini care blocheaza mijloacele de transport in comun ar trebui ridicate, fara disutie. Ar trebui trecute intr-o anexa acele anumite zone din care sa fie ridicate masinile.Este nerezonabil ca acum Bucurestiul sa gestioneze doar un numar de cateva mii de locuri de parcare. Peste tot unde oamenii parcheaza, ilegal sau nu, sa le delimitam si sa luam o taxa, din care sa reusim sa gestionam acest fenomen", a sustinut si deputatul Nicusor Dan in dezbaterea publica de vineri.