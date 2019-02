Protestul taximetristilor s-a lasat cu promisiuni de la Guvern: Saptamana viitoare se va da ordonanta

Ziare.

com

Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii taximetriei a fost pregatita si se va da saptamana viitoare, a spus presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Stefanescu.Acesta a facut declaratia dupa ce o delegatie a COTAR s-a intalnit la Ministerul Finantelor cu Eugen Teodorovici, dar si cu ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb."Am avut discutii cu domnul ministru Teodorovici si cu doamna ministru Rovana Plumb. S-a pus la punct ordonanta de urgenta pentru saptamana viitoare, care se va da. Este singura data cand suntem putin mai optimisti ca se va da aceasta ordonanta saptamana viitoare", a spus Stefanescu, pentru Agerpres."Asa cum am promis, la intalnirea din 5 februarie 2019, v-am chemat la discutii alaturi de colegul meu Eugen Teodorovici si saptamana viitoare va fi promovat cadrul normativ care va cuprinde solicitarile transportatorilor rutieri: eliminarea sintagmei "in mod repetat" si trecerea activitatii de 'rent a car' la ARR.Sunt om de cuvant si asa o sa raman. Transportul rutier este un segment important care contribuie in mod semnificativ la bugetul national si incercam sa reglementam o situatie care a creat un minus la buget prin practicarea unei activitati ilicite.Dar asa cum dorim sa eliminam din legislatie orice posibilitate de a incalca principiile concurentei loiale tot asa ne dorim si urmarim sa realizam un cadru normativ care sa asigure cele mai bune conditii de siguranta si confort pentru pasageri", le-a spus Rovana Plumb reprezentantilor taximetristilor in timpul intalnirii, arata News.ro.La randul sau, Eugen Teodorovici a subliniat ca, in scurt timp, vor fi adoptate masuri pentru cresterea calitatii transportului de persoane."Intalnirea de astazi a fost foarte utila, pragmatica si concisa. Ii asigur pe reprezentantii COTAR ca am inteles exact care sunt problemele.In cel mai scurt timp vom adopta masuri concrete pentru asigurarea atat a unui nivel inalt de calitate a transportului de persoane, cat si a unui mediu concurential loial si corect in acest domeniu", a precizat Eugen Teodorovici.Sute de taximetristi au protestat, miercuri, timp de patru ore in Piata Victoriei, solicitand modificarea Legii taximetriei, astfel incat sa poata fi sanctionati cei care desfasoara fara autorizatie transport public de persoane si in special transport in regim taxi.Presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a spus recent ca sunt peste 100.000 de persoane neautorizate care functioneaza in Romania, iar UBER, Taxify, Bla Bla Car si Clever Go "circula fara probleme, dau comenzi, incaseaza bani, sfidand legislatia pentru Transporturi si taximetrie, pe care noi o respectam".