Razie printre taximetristii din Capitala: Amenzi pentru defectiuni tehnice, dosar penal pentru alcool si certificate retrase

Pe parcursul actiunii s-a urmarit starea tehnica a masinilor, prin verificarea

Astfel, Politia Capitalei informeaza ca pentru a fi evitate accidentele cauzate de defectiunile tehnice ale masinilor,Brigada Rutiera a efectuat verificari in colaborare cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman. Verificarile au vizat soferii care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi /inchiriere.: sistemului de reducere a zgomotului si a emisiilor poluante, in special pe timpul noptii; sistemului de franare; mecanismului de directie; instalatiei de iluminare/semnalizare si echipamente electrice; existentei si autenticitatii seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor; vizibilitatii si legalitatea montarii si utilizarii luminilor de alta culoare sau intensitate, dispozitivelor ori accesoriilor de avertizare, decat cele omologate; sistemului de rulare (punti, roti, anvelope si suspensie); corectitudinii datelor din certificatul de inmatriculare si concordanta acestora cu datele si caracteristicile tehnice ale vehiculelor; detinerii inspectiei tehnice periodice si valabilitatea acesteia; aplicarii tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator."Totodata, politistii rutieri au controlat autovehiculele care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi/inchiriere cu conducator auto, context in care au verificat daca detin documentele prevazute de legislatia incidenta domeniului transportului public de persoane in scopul eliminarii pirateriei si descurajarii practicilor ilicite din acest domeniu.Astfel,. Din totalul sanctiunilor 25 au fost aplicate pentru defectiuni ale sistemul de evacuare a noxelor, 45 pentru alte defectiuni tehnice, 21 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere si 11 pentru alte abateri de la normele rutiere", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Avand in vedere ca in ultima perioada tot mai multe vehicule, urmare modificarilor neomologate aduse sistemului de evacuare al autovehiculelor, in cadrul controalelor efectuate in trafic au fost verificate cu preponderenta acest gen de vehicule, arata Politia.In cadrul controalelor, a fost depistat. Totodata, a fost retinut, pe parcursul raziei, un permis de conducere pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice si au fost retrase 25 de certificate de inmatriculare pentru defectiuni tehnice majore."De asemenea, au fost depistati, in aceste situatii s-a dispus pe langa sanctiunea amenzii contraventionale si masura complementara a suspendarii dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioada de 6 luni prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare", mai arata sursa citata.. Un barbat in varsta de 32 ani a condus un autoturism pe Calea Mosilor, sub influenta bauturilor alcoolice. A fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,43 alcool pur in aerul expirat. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art.336 alin.3 CP.. Un barbat in varsta de 22 de ani, care se deplasa cu un autovehicul pe bd. Libertatii din municipiul Bucuresti, la controlul efectuat de politistii rutieri in colaborare cu inspectorii RAR, s-a constatat ca autovehiculul avea montate anvelope cu dimensiuni mai mari fata de cele prevazute in cartea de identitate, respectiv avea efectuate modificari neomologate sistemului de evacuare a noxelor. Barbatul a fost sanctionat contraventional si i-a fost retinut certificatul de inmatriculare.. Un barbat in varsta de 67 ani care se deplasa pe bd. Regina Elisabeta a fost depistat de politistii rutieri in timp ce efectua transport de persoane in regim de taxi fara a detine pentru acesta autorizatie valabila. Soferul autoturismului a fost sanctionat cu amenda contraventionala iar ca masura complementara s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului si a placutelor cu numarul de inmatriculare.