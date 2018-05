Scandal si imbranceli la protestul taximetristilor din Piata Constitutiei

Ziare.

Un barbat a fost imbrancit si agresat de alte persoane dupa ce a cerut detalii despre existenta unor clone la o anumita firma de taxi. Aceste clone au aparut in trafic dupa ce unii taximetristi au pacalit autoritatile si au multiplicat autorizatiile pe care le-au vandut pe piata neagra, transmite Digi24.Scandalul a fost aplanat inainte ca cineva sa fie ranit.Protestul este organizat chiar in timp ce proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza legea taximetriei se afla in dezbatere publica.Practic, taximetristii protesteaza fata de concurenta Uber si Taxify, dar si fata de aplicatiile Clever Taxi sau Speed Taxi, toate acestea urmand a fi reglementate oricum prin noul act normativ pregatit de Guvern.