Serviciu de taxi gratuit pentru persoanele cu dizabilitati, la Timisoara

Tot joi primul client a apelat la noul serviciu STPT. Florin Covaci si-a pierdut o parte din piciorul drept, iar acum se deplaseaza cu ajutorul unui scaun cu rotile. Barbatul a solicitat serviciul de taxi pentru a se deplasa din zona de sat a orasului, acolo unde locuieste, pana in centru."Este foarte bun pentru mine. Este si comod si foarte bun, are tot ce ii trebuie inauntru, e foarte bine. Inainte sa nu fie aceste masini mergeam doar cu caruciorul si este greu sa mergi doar cu caruciorul, mai ales pe distante mari. Acum vreau sa merg pana in Parcul Central, sa mai ies si eu la aer. Calatoria a fost frumoasa, e confortabil inauntru, are si aer conditionat", a spus la finalul calatoriei sale Florin Covaci.Persoanele cu dizabilitati au la dispozitie patru masini Dacia Dokker si le pot rezerva de luni pana vinery, intre orele 8.00 - 20.00.Dupa ce se primeste apelul, operatorul de la dispecerat transmite adresa solicitata colegilor nostri care sunt pozitionati in 4 puncte din Timisoara.Beneficiarul trebuie sa fie in fata domiciliului, toate procedurile de urcare si siguranta sunt asigurate de catre angajatul STPT, care se deplaseaza la destinatie si ulterior onoreaza solicitarea de a se deplasa de la destinatie catre domiciliu. Serviciul de transport public pentru persoanele cu dizabilitati de pe raza municipiului Timisoara este gratuit", a declarat Nicolae Bitea, directorul STPT.Noul serviciu este prestart doar pe raza municipiului Timisoara.