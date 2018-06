Tarifele pentru parcarile publice din Bucuresti vor fi majorate. Taxa pentru deblocarea masinii va fi peste 200 de lei

Ziare.

com

Astfel, zona 0 cuprinde locurile de parcare special amenajate in zonele de influenta ale parcajelor publice denivelate, delimitate de urmatoarele perimetre:- zona parcajului subteran Intercontinental: bd. N. Balcescu - str. C. A. Rosetti - str. D. Gerota - str. J. I. Calderon - str. T. Arghezi - bd. Carol I;- zona parcajului subteran Piata Universitatii: bd. N. Balcescu - str. I. Campineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - bd. I. C. Bratianu;- zona parcajului suprateran Cocor: bd. I. C. Bratianu - str. Sf. Vineri - Calea Mosilor - str. H. Botev - bd. C. Coposu;- zona parcajului suprateran Unirea: bd. C. Coposu - str. M. Basarab - bd. Mircea Voda - bd. Unirii - bd. I. B.Bratianu.- 10 lei/ora TVA inclus - tarif unic (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia); parcarea este limitata la o durata de maxim doua ore, iar dupa expirarea acestei durate se va aplica masura suprataxarii cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare ora de depasire;-10 lei/ora X 24 de ore X 30 de zile + TVA - tarif pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe baza de contract;- 120 lei/luna TVA inclus - tarif preferential pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare).Zona 1 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 0 si perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de: Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - str. Nerva Traian - bd. Gheorghe Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B. P. Hasdeu - str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - Piata Victoriei.- 5 lei/ora TVA inclus - tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 6.01 - 18.00, cu extindere, in functie de parcaj, in zone unde numarul de vizitatori este mare, de luni pana duminica, in intervalul orar 0.00 - 24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia); parcarea este limitata la o durata de maxim doua ore, iar dupa expirarea acestei durate se va aplica masura suprataxarii cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare ora de depasire;- 2,5 lei/ora TVA inclus - tarif unic in zilele saptamanii in intervalul orar 18.01 - 6.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia);- 5 lei/ora X 24 ore X 30 zile + TVA - tarif pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe baza de contract;- 100 lei/luna TVA inclus - tarif preferential pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia).Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 1 si limita administrativa a orasului.- 2,5 lei/ora TVA inclus - tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 6.01 - 18.00, cu extindere, in functie de parcaj, in zone unde numarul de vizitatori este mare, de luni pana duminica in intervalul orar 0.00 - 24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia);- 1,5 lei/ora TVA inclus - tarif unic in zilele saptamanii in intervalul orar 18.01 - 6.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia);- 2,5 lei/ora + TVA - tarif preferential pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe baza de contract;- 80 lei/luna TVA inclus - tarif preferential pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia)."In scopul scaderii gradului de poluare, pentru respectarea cerintelor impuse de standardele europene in domeniu, a fost aprobat Planul Integrat pentru Calitatea Aerului. Una dintre cauzele atingerii unui grad mare de poluare este traficul rutier, ale carui volume sporite sunt cauzate de utilizarea pe scara larga a autovehiculului propriu.Pentru scaderea volumelor de trafic si, implicit, a poluarii, atat prin Planul Integrat de Calitate a Aerului, cat si prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila, au fost stabilite masuri de incurajare a utilizarii transportului public si alternativ.Una dintre masurile reducerii traficului auto urban este introducerea regimului de plata al parcarilor pe intreg teritoriul orasului, iar pentru administrarea acestor parcaje este necesara aprobarea unor tarife de exploatare", se arata in expunerea de motive a proiectului.