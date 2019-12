Taximetrist injunghiat in Ploiesti, pentru un telefon mobil

Ziare.

Politia il cauta pe agresor si anunta ca are un cerc de suspecti.Potrivit Politiei Prahova, agresiunea a avut loc in timpul noptii de luni spre marti, iar agresorul a fugit, fiind cautat."Un barbat de 61 de ani, care transporta un client, cu un autoturism in regim taxi, pe raza municipiului Ploiesti, ar fi fost deposedat, prin acte de violenta, de un telefon mobil.Taximetristul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, prezentand leziuni la nivelul fetei si antebratului stang", a transmis, marti, Politia Prahova.Politistii au un cerc de suspecti si fac cercetari pentru talharie calificata.