Taximetristii au fost amendati cu 39.000 de lei de Primaria Capitalei in noaptea de Revelion. Iata unde ii poti reclama

"Activitatile de acum incolo vor fi mult mai dure, am convenit un plan comun cu Politia rutiera si cu cea locala a Municipiului Bucuresti sa avem Registru Auto Roman care sa inspecteze la momentul controlului si starea tehnica a masinii, astfel incat sa se poata trece pe loc la ridicarea talonului si trimiterea masinii in service, pentru a se conforma din punct de vedere tehnic", a precizat Badulescu la un comandament privind masuri de fluidizare a circulatiei in Capitala, citat de Agerpres.Potrivit viceprimarului Capitalei, au fost verificate 95 de taximetre.Primarul Gabriela Firea a anuntat, miercuri, ca bucurestenii pot apela linia verde 0800.800.868 pentru a sesiza problemele intampinate cu taximetristii, in cazul in care acestia refuza cursele, au comportament necivilizat sau negociaza pretul cursei."Sub nicio forma nu vrem sa ne intoarcem la taximetria de acum 10-15 ani, cand sunam la dispecerat, ne puneau sa asteptam si apoi ni se spunea ca nu exista masina in zona. Nu ne dorim sa ne intoarcem in trecut, mergem catre viitor. (...) Atrag atentia Politiei locale sa fie mai vigilenta si sa inceapa deja controalele in trafic. Invit cetatenii sa sune la tel verde 0800800868 daca taximetristii refuza cursele, au limbaj sau comportament necivilizat sau negociaza pretul", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul comandamentului organizat pentru adoptarea unor masuri pentru fluidizarea traficului, arata News.ro.Edilul acuza "mai multe voci" ca defaimeaza municipalitatea prin informatii false, potrivit carora Primaria Capitalei ar favoriza anumite societati si companii."Este deranjant ca in continuare mai sunt voci, nu multe, ce-i drept, care spun ca Primaria Capitalei favorizeaza una sau alte dintre firme sau una sau alta dintre companii. Resping aceste acuzatii. Noi nu am venit la Primaria Capitalei sa favorizam sau sa defavorizam vreo companie. Toate societatile care respecta legea sunt partenerele noastre.Toate societatile care nu respecta legea trebuie sa isi schimbe comportamentul si cu siguranta dupa asta vor deveni partenerele noastre. Regret faptul ca in mod intentionat se transmite un astfel de mesaj, tocmai pentru a ne defaima si a ne pune intr-o situatie neplacuta in fata cetatenilor. Noi ne dorim ca serviciul de taximetrie, indiferent de cine este oferit, sa respecte legea", a spus Firea.Primarul Capitalei afirma ca si sistemele alternative de transport in regim taxi trebuie sa devina legale si considera ca, de fapt, transportul de persoane prin intermediul aplicatiilor este tot serviciu de taximetrie, dar "mascat" in serviciu de transport.