Taximetristi bucuresteni fara autorizatie, cu permisul suspendat sau care modificau tariful cursei

"Astfel, s-a urmarit eliminarea activitatilor ilicite in domeniul taximetriei, verificarea detinerii documentelor de transport de persoane in regim taxi, verificarea starii tehnice, reducerea numarului de accidente rutiere si impunerea respectarii normelor legale care reglementeaza activitatea de taximetrie", a anuntat, duminica dimineata, Brigada Rutiera.Au fost verificate peste 170 de autoturisme si au fost aplicate 96 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 39.000 de lei, pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de taximetrie.De asemenea, au fost intocmite doua dosare de cercetare penala pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat.Totodata, au fost identificati 17 conducatori de autoturisme care nu detineau autorizatie taxi valabila, dispunandu-se masura complementara a suspendarii dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului si placutelor de inmatriculare.De exemplu, a fost gasit un conducator auto in varsta de 62 de ani care nu detinea autorizatie taxi valabila si avea dreptul de a conduce suspendat, context in care s-a intocmit dosar de cercetare penala."Totodata, din verificarile ulterioare s-a stabilit ca persoana in cauza avea intocmite mai multe dosare de cercetare penala pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat", a anuntat Brigada Rutiera.Un alt sofer a fost prins cand efectua transport public de persoane in regim de taxi, fara a detine certificat de atestare a pregatirii profesionale."Cu ocazia controlului s-a constat faptul ca nu detine autorizatie taxi valabila, fapt pentru care s-a dispus masura suspendarii dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare. De asemenea, autoturismul era dotat cu un aparat de taxat prin intermediul caruia putea sa modifice tariful curselor", au mai precizat politistii.Soferul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 5.000 de lei.Polisistii recomanda persoanelor care utilizeaza serviciile de transport in regim taxi sa solicite bonul fiscal la finalul cursei si sa nu incurajeze activitatile ilicite in domeniu.