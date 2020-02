Taximetristii din zona Garii de Nord, verificati. Amenzi de aproape 40.000 de lei si autorizatii retinute in doar cateva ore

Ziare.

com

Controalele au fost efectuate la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza Politia Locala Bucuresti, pe pagina sa de Facebook. Acestea fac parte dintr-o serie de actiuni de verificare a legalitatii in ce priveste transportul public in regim de taxi si de combatere a pirateriei."In decurs de numai trei ore, doar in zona Garii de Nord, politistii locali ai Serviciilor Control Transporturi si Circulatie din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au verificat documentele de transport aferente unui numar de 81 de taxiuri, 15 conducatori auto fiind depistati cu nereguli.Fiindca nu au putut prezenta documentele obligatorii necesare pentru desfasurarea activitatii de taximetrie, cei in culpa au fost sanctionati conform Legii privind transportul in regim de taxi.Valoarea amenzilor a fost de, iar ca masuri complementare au fost retinute doua autorizatii taxi. In plus, inspectorii D.G.P.L.C.M.B. au sesizat autoritatile de autorizare din judetul Ilfov pentru retinerea altor sase autorizatii taxi, iar Brigada Rutiera a fost sesizata in vederea aplicarii suspendarii dreptului de utilizare a unui autovehicul", a precizat sursa citata.Politia Locala mentioneaza ca actiunile de acest tip vor continua pana la "asigurarea unui cadru civilizat al activitatii taxi, astfel incat bucurestenii sa poata beneficia de servicii de calitate".