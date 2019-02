Taximetristii dau ultimatum Guvernului: Dati OUG in doua saptamani sau blocam Bucurestiul cu masini din toata tara!

UPDATE 12:49

Daca aceasta ordonanta promisa nu va iesi saptamana viitoare sau in cel mult doua saptamani, pe 27-28 februarie toate masinile din tara vor veni in Bucuresti

Uber si Clever Taxi: E nevoie de noi reglementari

Ziare.

com

Inca de la primele ore ale diminetii, taximetristii din Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) au inceput sa se aduna in Piata Victoriei, pentru a-i cere Vioricai Dancila sa le rezolve problemele.Oamenii sunt nemultumiti din cauza ca - sustin ei - statul ii obliga sa isi procure o multime de acte si sa plateasca dari la stat pentru a face taximetrie, in timp ce pe cei circa 100.000 de soferi care fac ride sharing in tara - folosind aplicatiile Uber, Taxify, Bla Bla Car si Clever Go - ii lasa sa faca bani la negru si sa transporte persoane in conditii nesigure.Mai mult chiar, sustin taximetristii adunati la protest, statul roman considera ca ride-sharingul este un serviciu online, in conditiile in care o instanta europeana a decis deja ca el reprezinta o activitate de transport de persoane si ar trebui reglementat ca atare.Presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a declarat pentruca protestul taximetristilor din Piata Victoriei s-a incheiat."Am dat drumul la masini. Am alcatuit o delegatie de 5 reprezentanti si ne indreptam acum spre Ministerul de Finanate. Am avut o prima runda de discutii la Guvern si acum ne ducem la Finante, unde ne intalnim cu doamna ministru interimar al Transporturilor, doamna Rovana Plumb, si cu domnul ministru Teodorovici.Avem promisiunea ca se va intocmi o ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele. Mai intai, aceasta ordonanta ar urma sa elimine din Legea taximeteriei sintagma 'in mod repetat'. Acum, legea spune ca autorizatia unor soferi care fac transport ilegal de persoane si evaziune se poate ridica doar daca sunt surprinsi incalcand legea 'in mod repetat'. E o forma de protectie a pirateriei.Apoi, aceeasi ordonanta de urgenta prevede ca activitatea de rent-a-car urmeaza sa treaca la Ministerul de Finante. Ea exista de ani buni in Romania din 2003 si nici pana astazi 80% din primarii nu au reglementat-o. De 15 ani, cu legea in vigoare, fiecare a facut ce vrea. Asta ar asigura un control mai bun al activitatii. Speram sa nu mai avem, ca astazi, 100.000 de soferi (inclusiv cei de Uber - n.red.) care fac transport ilegal.. Daca nu iese ordonanta, e semn clar ca cineva pastoreste ilegalitatile din tara", ne-a declarat Vasile Stefanescu.Asa cumv-a informat deja, taximetristii sustin de mai multa vreme ca ei sunt obligati sa plateasca taxe, in vreme ce soferii de UBER, Taxify, Bla Bla Car si Clever Go "circula fara probleme, dau comenzi, incaseaza bani, sfidand legislatia pentru transporturi si taximetrie".Chiar azi un bucurestean a postat pe Facebook o serie de fotografii din care reiese ca primii care nu respecta legea sunt, de fapt, chiar unii dintre taximetristii adunati la protest. Desi sustin ca transportul de persoane ar trebui facut ca la carte, acestia circula, totusi, cu masini care nu sunt inscriptionate asa cum cere legea.Interesant este ca, in urma cu doar o saptamana, transporatorii sperau sa nu se mai ajunga la proteste de strada si sa isi gaseasca suficient sprijin din partea ministrului interimar al Transporturilor, Rovana Plumb , pentru a-si rezolva problemele. Se pare, insa, ca negocierile n-au dat rezultatele asteptate de transportatori...Protestul de astazi a inceput oficial la ora 9:00 si era programat sa dureze pana la ora 15:00, dar s-a incheiat mai repede. In tot acest timp, in centrul Capitalei s-a circulat cu mare greutate din cauza restrictiilor de trafic pe Soseaua Kiseleff - de la Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei si de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere.In context, oficialii Uber spun ca, intr-adevar, este nevoie de reglementari clare pentru toate tipurile de transport urban., au precizat oficialii Uber intr-o declaratie remisaTotodata, Andrei Frunza, directorul Clever Taxi, apreciaza ca nu numai taximetristii, ci si soferii care fac ride sharing isi doresc o mai buna reglementare a transportului, in Romania., a spus Frunza, citat de News.ro.Potrivit datelor proprii, Clever intermediaza anual peste 40 de milioane de comenzi, in valoare de peste 100 milioane de euro.