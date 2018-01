Taximetristii sunt in razboi cu Uber si la Timisoara. Zeci de amenzi si dosar penal dupa un protest

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat ca toti cei peste o suta de taximetristi care au participat la protestul fata de Uber urmeaza sa fi amendati cu sume intre 500 si 5.000 de lei."In urma protestului organizat in cursul zilei de astazi, 28 ianuarie 2018, pe raza municipiului Timisoara, de catre taximetristi, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de impiedicare sau ingreunare a circulatiei pe drumurile publice si instigare publica, fiind intocmit un dosar penal in rem in acest sens.Totodata, toti participantii la protestul neautorizat urmeaza sa fie sanctionati contraventional conform Legii 60 din 1991 privind participarea la adunari publice nedeclarate si neautorizate. Amenzile sunt cuprinse intre 500 si 5.000 de lei", a afirmat Ionut Sarbu.De asemenea, cei peste o suta de taximetristi urmeaza sa fie chemati la sediul IPJ Timis pentru a fi audiati.Taximetristii s-au plimbat in coloana pe strazile orasului, dupa ce sambata noaptea multi dintre ei s-au batut cu soferi de la Uber. Scandalul a inceput in parcarea unui complex comercial din Timisoara, unde cinci soferi de la Uber ar fi agresat un taximetrist. Imediat, mai multi taximetristi, alertati prin statie de cel agresat, au plecat spre parcare si au prins trei dintre soferii de la Uber.Ceilalti doi soferi au fost urmariti pe strazile Timisoarei, iar la un moment dat, taximetristii au reusit sa ii prinda si i-au batut. Intre timp, politistii au aflat despre scandalul izbucnit, iar mascati si jandarmi au fost trimisi in zona complexului comercial, mai multe persoane fiind conduse la sediul Sectiei 4 de Politie Timisoara pentru a fi audiate.La scurt timp, a avut loc un alt incident, in zona Pasajului Jiul. Potrivit politistilor, un taximetrist a fost agresat de cativa soferi de la Uber, iar fortele de ordine au intervenit din nou pentru a calma spiritele.In urma incidentelor petrecute, mai multi taximetristi au mers in Cartierul Soarelui din Timisoara, unde locuieste primarul Nicolae Robu , claxonand pe strazi, iar cateva echipaje de politie au patrulat in zona, pentru a preveni izbucnirea unui nou scandal