Uber si Taxify ii cer Cabinetului Dancila sa nu dea ordonanta de urgenta care le-ar bloca activitatea. Ce spun taximetristii

Uber si Taxify: Cerem amanarea ordonantei, in numele celor doua milioane de romani care folosesc transportul alternativ

Ziare.

com

Inca de la jumatatea lunii februarie, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a organizat un protest de amploare in Piata Victoriei , solicitand Cabinetului Dancila o ordonanta de urgenta pentru combaterea pirateriei din bransa.La acel moment, presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a declarat ca i se pare nedrept ca societatile de taxi sa aiba nevoie de o autorizatii si licente si, in plus, sa plateasca taxe si impozite, in vreme ce soferii de UBER, Taxify, Bla Bla Car si Clever GoProtestul respectiv s-a suspendat dupa ce Guvernul a promis ca va rezolva toate aceste probleme prin ordonanta de urgenta. Cand au vazut ca ordonanta intarzie, COTAR a inceput sa puna presiune pe Executiv, amenintand ca blocheaza centrul Bucurestiului cu 5.000 de masini aduse din intreaga tara . In consecinta, pe 1 martie, Ministerul Dezvoltari a lansat in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta solicitat de taximetristi Potrivit proiectului de ordonanta, soferii care fac transport fara licenta pot fi amendati cu pana la 5.000 de lei. Asta inseamna ca, pentru cea mai mare parte dintre soferii care fac transport folosind aplicatii de mobilitate urbana, activitatea ar deveni, peste noapte, paguboasa.Asta, daca nu se vor licentia si ei intre timp. Din informatiile, in acest moment, in Romania, soferii de Uber si Taxify, spre exemplu, au posibilitatea sa obtina atestate si chiar licente de transport, dar pentru asta ar trebui sa isi inregistreze masinile pe o firma. Or, multi dintre ei nu procedeaza in acest fel, ci isi folosesc masinile proprii sau chiar inchiriaza unele pentru a face transport de calatori.In context, Uber si Taxify au transmis, joi, un punct de vedere comun prin care informeaza Guvernul ca nu mai putin de 2 milioane de romani folosesc serviciile de alternative de transport urban.In consecinta, din respect pentru acesti oameni, legislatia n-ar trebui modificata in graba, ci in urma unor dezbateri temeinice si prin raportare la legislatia europeana.Iata punctul de vedere comun remis de Uber si Taxify redactieiPerioada de 10 zile in care o ordonanta de urgenta ramane, in mod normal, in dezbatere publica expira la inceputul saptamanii viitoare. Daca Guvernul nu va tine cont de solicitarile formulate de Uber si Taxify, textul ar putea pleca pe circuitul de avizare si ar putea chiar sa fi adoptat, in scurt timp.