Guvernul Orban le-a platit fratilor Micula 191 de milioane de euro. Am fost la un pas sa bulversam traficul aerian in Europa

"Statul roman a achitat titlul executoriu in cazul popririi banilor pentru Romatsa, iar Viorel Micula si-a retras actiunea de poprire a banilor pe care Eurocontrol trebuia sa ii vireze in conturile Romatsa", a declarat Ludovic Orban, marti, pentru Mediafax.Premierul a precizat ca Romania risca sa ramana fara serviciul de control al traficului aerian si ca tot traficul aerian european putea fi afectat.Ioan Micula, fratele lui Viorel Micula, care este intervenient in actiunea de poprire, cere statului roman 1 milion de euro despagubiri de judecata, insa nu exista o baza legala pentru aceasta solicitare, au declarat surse oficiale pentru Mediafax.Prin urmare, Guvernul nu va plati acea despagubire, au precizat sursele citate.Pe 13 decembrie, Guvernul a alocat suma de 912,5 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara (aprox 191 de milioane de euro), bani care folositi pentru plata titlului executoriu emis in baza deciziei Curtii de Arbitraj Internationala catre fratii Micula, pentru a rezolva situatia Romatsa.Conturile Romatsa au fost poprite in contextul in care fratii Ioan si Viorel Micula se judecau cu statul roman, la doua tribunale de limba franceza si olandeza, la Bruxelles. De fapt, Romatsa a mai avut conturile blocate si in 2015, intr-unul dintre aceste procese.Dupa cumv-a informat deja, astazi, in ajun de Craciun, la tribunalul de limba olandeza urmau sa aiba loc pledoariile intr-unul dintre procese.Daca Romatsa ar fi ramas cu conturile blocate si ramanea fara bani, zborurile pe deasupra Romaniei ar fi fost oprite, iar traficul aerian s-ar fi dat peste cap pe intregul continent, dupa cum au explicat pe larg surse din Romatsa pentru Ziare.com. Cum s-a ajuns aici? In virtutea unor facilitati pentru investitii care nu le-au fost acordate de statul roman, fratii Micula au dat in judecata Romania in mai multe tari.In baza unor victorii obtinute in instante, inclusiv in cele americane, fratii Micula au pus sechestru si pe 22% din actiunile Nuclearelectrica, precum si pe 58% din actiunile Compet (adica pe toata participatia statului in compania de transport a petrolului - n.red.).Respectivele executari silite au fost suspendate provizoriu, pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii formulate de Ministerul Finantelor Publice.