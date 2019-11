Romatsa este in pericol sa nu mai poata functiona. Un proces intentat statului a dus la blocarea conturilor companiei

Ziare.

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat ca se va adresa, joi, Ministerului de Finante in legatura cu situatia Romatsa. "In ceea ce priveste Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa, datoria este de 394,9 milioane de euro, vorbim de procesul castigat de fratii Micula, 395 de milioane de euro. Acestia au castigat procesul impotriva statului roman, 84,5 milioane de euro. Pana la 395 de milioane sunt penalitati, dobanzi si penalitati. In aceasta situatie suntem, maine, sigur maine, nu peste multe zile, o sa am o intalnire cu reprenzentantii companiei, sa gasim solutii, sa ne adresam Finantelor, pentru ca nu este vina Romatsa, ca suntem in aceasta situatie. Impreuna cu ANAF vom gasi solutii pentru a debloca aceasta situatie", a afirmat Lucian Bode, miercuri, in cadrul ceremoniei de predare-preluare a mandatului pentru Ministerul Transporturilor.Totodata, Razvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor, a declarat ca "Din pacate, Romatsa este o victima colaterala. S-a mai intamplat lucrul asta si in trecut. Eu, daca as fi ramas ministru, pentru ca trebuie intervenit, Romatsa trebuie sa continuie, nu are nicio vina in aceasta poprire".Speta priveste un sir de procese in care statul roman a fost actionat in instante internationale de catre de cetatenii suedezi Ioan si Viorel Micula si societatile European Food S.A., Starmill S.R.L., Multipack S.R.L, in temeiul Acordului privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor intre Guvernul Romaniei si Regatul Suediei. Procesul a fost deschis in anul 2005 la ICSID, Curtea de Arbitraj de pe langa Banca Mondiala, cea mai inalta instanta judecatoreasca pentru litigiile economice.O instanta americana a decis in luna septembrie ca statul roman are de platit 331 de milioane de dolari plus dobanzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 lui Ioan Micula si companiilor sale, intr-o disputa legala care priveste investitiile fratilor Micula, cetateni suedezi, in Romania. US District Court for the District of Columbia a hotarat pe 11 septembrie ca deciziile Curtii de Justitie Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat inainte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.In vara, Guvernul a discutat consecintele asupra Romaniei ce curg din hotararea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 privind litigiul fratilor Ioan si Viorel Micula si companiilor acestora cu statul roman, respectiv posibilitatea intrarii in default. "Ar exista posibilitatea extrem de grava a activarii clauzelor de cross-default pe toate imprumuturile suverane - putand atrage astfel intrarea in default a Romaniei. De altfel, riscul de executare silita va putea aparea si in Romania, intrucat in dosarul de contestatie la executare nr. 15755/3/2014 instanta a dispus repunerea pe rol si a acordat termen pentru 4 septembrie 2019", arata documentul pe care ministrul Finantelor Eugen Teodorovici l-a prezentat Executivului.