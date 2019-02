800 de kilograme de droguri ascunse printre fructe de o retea de traficanti, printre care si romani

Ziare.

Potrivit IGPR, ancheta a pornit de la o captura de 120 de kilograme de canabis, facuta de lucratorii Biroului Vamal din Erfurt, in august 2018, pe Autostrada A9, in urma unui control asupra unui camion condus de un cetatean roman, care transporta piersici. Pe numele romanului de 32 de ani, a fost emis, la cererea procurorului din Germania, mandat de arestare preventiva.Ulterior, politistii din Romania, alaturi de autoritatile vamale din Germania si Politia din Spania, au intrat pe fir si au constatat ca, la nivel international, exista o grupare de traficanti foarte activa, care derula activitati de transport, de comercializare a drogurilor si nu numai.In baza delegarii DIICOT, politistii romani au desfasurat activitati complexe pentru strangerea probatoriului si, prin schimb de informatii cu autoritatile din Germania, s-a reusit oprirea unui nou transport, in 25 septembrie 2018, de catre functionarii vamali din Koln.Acestia au descoperit, intr-un camion incarcat cu pepeni, provenind din Spania si condus de un cetatean roman, alte 100 de kilograme de canabis. Urmand acelasi tipar, drogurile au fost ascunse intre cutiile de carton.Impotriva soferului roman de 49 de ani si a altor doi complici (cu cetatenie turca si romana), banuiti a fi membri ai gruparii infractionale, au fost emise mandate de arestare preventiva, la cererea procurorilor germani.In urma cercetarilor s-a stabilit ca au existat, in trecut, opt transporturi, fiecare a cate 100 kilograme de canabis, din Spania spre Koln si Berlin.Liderul gruparii infractionale, un cetatean german de 37 de ani, a fost identificat si arestat in 10 ianuarie 2019, la Koln.Au fost facute sase perchezitii domiciliare si la sediul firmelor din Koln, Konigswinter, Dormagen si Berlin, context in care s-au descoperit, in plus fata de numeroase mijloace electronice, si o masina de mare valoare, cu ascunzatori fabricate, iar din apartamentul din Koln al germanului de 37 de ani au fost confiscati in jur de 50.000 de euro, in numerar.De asemenea, pe parcursul perchezitiilor din Dormagen, s-a descoperit o plantatie de interior cu aproximativ 1.000 de plante de cannabis.Membrii gruparii sunt, in continuare, in stare de arest preventiv. Investigatiile continua.