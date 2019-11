Captura record: 400 de kilograme de cocaina, trimise din greseala de traficanti

Ziare.

"Este un record, in termeni de volum" pentru confiscare de cocaina in Japonia, a declarat un purtator de cuvant al vamei nipone, relateaza AFP.Recordul anterior a fost in august, cand au fost gasite 177 de kilograme de cocaina intr-un alt port din prefectura Aichi (centrul arhipelagului nipon).Originea si destinatia finala a noii capturi, descoperita in octombrie, nu se cunosc deocamdata si ancheta este in curs de desfasurare.Este posibil ca, au afirmat surse apropiate anchetei citate de agentia de presa nipona Kyodo, potrivit carora cocaina a fost gasita in containere maritime.Traficul si consumul de stupefiante sunt foarte sever pedepsite in Japonia. Consumul de canabis de catre tineri japonezi este in crestere. Traficul de droguri este una dintre sursele de venit pentru yakuza (mafia nipona), noteaza AFP.