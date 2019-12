Captura de cocaina estimata la peste un miliard de dolari

Ziare.

Circa 4,4 tone de cocaina au fost confiscate in portul capitalei Montevideo, iar o alta cantitate de o tona a fost descoperita la o ferma din departamentul Soriano, transmite sambata DPA, citand procuratura si presa locale.Aceasta constituie cea mai mare captura de cocaina realizata vreodata in Uruguay, a informat vineri Parchetul.Au fost arestati patru suspecti, printre care proprietarul fermei.Conform primelor rezultate ale anchetei, drogurile urmau sa fie ascunse in containere cu faina soia si traficate spre Lome, in Togo.Uruguay este o tara importanta de tranzit pentru traficul international de droguri, ce ajung adesea in Europa via Africa de Vest.Autoritatile de la Montevideo si-au intensificat recent eforturile de a-i prinde pe traficanti dupa ce anchetatorii nu au reusit sa intercepteze un transport de 4,5 tone de cocaina. Drogurile au fost descoperite doar cand au ajuns in portul german Hamburg in iulie.In luna noiembrie, anchetatorii au confiscat peste 3 tone de cocaina ce urmau sa ajunga in portul african Cotonou din Benin.