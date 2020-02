Captura DIICOT: 10 kilograme de canabis in rezervorul unei masini, la trecerea frontierei

Ziare.

"La data de 02.02.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor N.I., L.G. si T.C. pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si tentativa la scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fara drept", se arata intr-un comunicat al DIICOT Potrivit sursei citate, in cauza s-a retinut faptul ca, la data de 1 februarie, dupa ce a primit de la inculpatii T.C. si L.G. o cantitate de aproximativ 10 kg de canabis, ambalata in 47 de pungi vidate cu greutatea de 200 de grame fiecare, inculpatul N.I. a disimulat in rezervorul autoturismului personal si a transportat, cu intentia de a scoate fara drept drogurile din tara, prin punctul de frontiera Sculeni din judetul Iasi.La data de 1 februarie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au procedat la efectuarea unei actiuni de prindere in flagrant a inculpatului N.I., in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, pe sensul de iesire din Romania catre Republica Moldova.Cu aceasta ocazie, in rezervorul autoturismului au fost descoperite 47 de pungi vidate continand cantitatea de 9,5 kilograme de canabis.De asemenea, s-a procedat la prinderea in flagrant, pe raza municipiului Iasi, a inculpatilor T.C. si L.G., care se deplasau catre Punctul de Trecere a Frontierei Albita.Cu ocazia perchezitiei efectuate asupra autoturismului acestora a fost descoperit un aparat de vidat, precum si un cantar de precizie, care, in urma analizelor de laborator, s-a pus in evidenta ca prezinta urme de Tetrahidrocannabinol (THC), compus psihotrop biosintetizat de planta Canabis.In cursul zilei de duminica, cei trei inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea a fost efectuata cu sprijinul lucratorilor de politie din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi si a jandarmilor ieseni.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.