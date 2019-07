Cu cocaina in peruca! Asa a fost prins un columbian la Barcelona (Foto)

Detenido en #Barcelona con droga en su peluquin.... iise le va a caer el pelo!! 🧓👮‍♂👴🤷‍♀https://t.co/IUjl9l63Du pic.twitter.com/wLxIBBB9Ff - Policia Nacional (@policia) July 16, 2019

Ziare.

com

Ofiterii au remarcat ca pasagerul, care a sosit din Bogota in Barcelona, parea extrem de nervos. Totusi, ceea ce le atragea cel mai mult atentia era dimensiunea si, in special, inaltimea perucii sale.Cand l-au rugat sa-si indeparteze peruca, politistii au gasit un pachet care continea 503 g de cocaina lipit de cap. Barbatul a fost arestat, relateaza The Guardian Spania reprezinta unul dintre principalele puncte de intrare a cocainei columbiene in Europa, iar deseori capturile de droguri sunt impresionante in ce priveste cantitatea.Cu toate astea, uneori mai sunt prinsi si pasageri care incearca sa introduca in tara cantitati relativ mici de droguri, prin aeroport.Nu este prima oara cand traficantii de droguri se folosesc de peruci pentru a-si transporta marfa. In urma cu patru ani, o femeie a fost arestata pe aeroportul din Madrid pentru ca avea 900g de cocaina cusute in peruca.Iata si o fotografie cu barbatul prins:A.D.