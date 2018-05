Cum vorbeau codificat studentii implicati in reteaua traficantilor de droguri din Timisoara

Reteaua

Tranzactii autorizate cu droguri

"Ba, vreau si eu sa ma tund!"

"Vreau si eu de cincizeci ceva bun!"

"Bai, frate, dar ai WhatsApp-ul?"

"Suna-ma pe Facebook, cand o fi!"

Ziare.

com

In acest caz, nucleul de baza al gruparii a fost constituit din mai multi tineri originari din Targu-Jiu, care si-au dezvoltat activitatea de furnizare de droguri in special in randul studentilor Facultatilor de Medicina si Drept. O parte dintre studenti au recunoscut acuzatiile, altii au declarat ca nu faceau trafic pentru profit."Ideile acreditate de catre unii inculpati cum ca nu au urmarit din activitatile de trafic de droguri de risc si mare risc beneficii de ordin material sunt infirmate prin depozitiile consemnate si prin activitatile succesive desfasurate de catre inculpati", au aratat procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Acestia reprezentaual gruparii, cei care nu intrau in contact direct cu consumatorii. Ei ar fi achizitionat droguri de pe "Darknet" - in posesia carora se intra sub forma de colete, prin servicii de curierat, sau s-ar fi ocupat de cultivarea cannabisului. Acestia sunt: Mihet Taris Maria Barna, Richard Alexandru Lohan, Matei Lazar, George Iustin Olaru si Ionut Alexandru Bogdan.era reprezentat de dealerii de nivel mare, care achizitionau cantitati mari de droguri de la furnizori si valorificau drogurile succesiv, in principal dealerilor stradali, de la nivelul inferior, dar si clientilor proprii. Din acest nivel faceau parte sapte tineri.era reprezentat de dealerii stradali. Acestia achizitionau cantitati de droguri de la membrii care actionau pe primele doua niveluri si care valorificau altor consumatori, cu precadere cercului acestora de consumatori. Din acest nivel faceau parte aproximativ 20 de persoane.Potrivit probelor din dosar, intre septembrie 2016 si mai 2018, perioada monitorizarii tehnice a membrilor gruparii infractionale, au fost realizate 29 de cumparari autorizate de droguri de risc si mare risc, de la si prin intermediul membrilor gruparii infractionale. Aceste tranzactii se fac cu mandat de la judecator.De asemenea, au fost depistate in flagrant cinci persoane detinand asupra lor droguri de risc si mare risc, in vederea tranzactionarii si/sau a consumului propriu, iar prin intermediul serviciilor postale au fost efectuate patru tranzactii cu droguri - tot atatea colete - catre unul dintre inculpatii din dosar, Richard Alexandru Lohan.Cele mai multe tranzactii aveau loc in caminele studentesti, in camera sau in fata acestora. Discutiile telefonice erau codificate, la telefon se discutau de regula intalniri. De exemplu, Petrisor I. ii explica unui client sa se duca la un amic al sau.Te duci la parter la camera 008.008? Asa!Si-l cauti pe Mielul, ii spui ca te trimisa grasu' pana acolo!In alte discutii, clientii foloseau un limbaj codificat.Salut! Cine esti?Bogdan!Zii, bossu'!Ba, vreau si eu sa ma tund!Cam in cat timp?Nu stiu, pe la, pana in 5 jumate' se poate!?La 6, ii mai bine? Te incurc rau?Eu trebuia sa fiu! Da, iti dai seama! Mai devreme nu se poate?Hai la 5 jumate'! Dar la 5 jumate' sa fii la mine!Ba, ii 5! La 5 jumate' is la, is in Complex! Te sun!Solicitarile de droguri erau sub diverse forme. Asa cum a fost in cazul lui Eduard A.Ai citit?Nu!Na! Puii mei! Vreau si eu de cincizeci ceva bun!Pai, nu stiu! Nu stiu! Mai incolo, daca e! Poate iesi afara!Asa cum este cazul unuia dintre tineri, Bogdan C., acuzat ca ar fi facut parte din Nivelul III. Acesta este sunat, in martie 2018, de un amic care voia un "S".Ce zici? Poti sa ne vedem? Nu stiu, ....Da, ne vedem, dar acum vrei?Da, fratelo, chiar acum vreau crede-ma!Pai fii atent!...Vii si tu...,Te rog frumos din suflet?Pfa!Deci te rog frumos din suflet!...Ai ...!Bine hai ca te sun sa cobori si vii la mine! Bine?Potrivit interceptarilor, cei implicati discutau codificat. Un astfel de exemplu este discutia dintre Andrei B. si un client.Alo! Ciao bossu...Bai, frate, dar ai WhatsApp-ul?Aaa, nu am WhatsApp, tata meu!Telegram, ai?Nu. Am numai Facebook, atat! Tu esti pe zona?Ia si tu, ca poti sa-ti iei, WhatsApp sau Telegram. Te rog frumos!Aha. Pai, hai ca imi arati tu, care-i ala Telegram! Tu esti acasa, acuma?Aha, aha.Na, bun! Pai, hai ca trec pana la tine, ca vreau sa-ti aduc si ceva! Bun?Haida! Hai!Intr-o alta discutie, Andrei B. cere sa fie sunat pe Facebook, nu pe telefon.Pai, nu ma suna pe numar! Suna-ma pe Facebook, cand o fi!Pai, ce? Zi-mi? Ca ma stresezi!Pai, ce zi?! Sa-ti trag la emu! Daca imi aud ...! Ce dracu sa-ti mai spun?!Pai, zi, nana!Pai, ce sa-ti zic, in ... mea?! Ca n-am ce sa vorbesc, pe acia! Hai, ca vorbim! Suna-ma cand ... pe alea!