De frica politistilor, fiul interlopului Costel Corduneanu a ascuns heroina in chiloti

Cand au fost legitimati, asupra lui Rusu, politistii din Vaslui au descoperit o rasnita si fragmente de marijuana, din acest motiv la fata locului fiind chemati politistii de la Antidrog. Au continuat cercetarile, iar oamenii legii au descoperit in masina cinci foi scrise de mana cu instructiuni referitoare la cresterea si ingrijirea plantelor de canabis, scrie Ziarul de Iasi. De asemenea, in buzunarul lui Ovidiu Ciobanu au fost descoperite doua capsule de metadona de 40 mg, precum si trei retete in limba franceza eliberate pe numele individului de un anume "Docteur J. Azuar".Politistii aveau insa banuiala ca indivizii au si mai multe droguri asupra lor, asa ca i-au dus la sediu.", se arata in referatul de arestare, facut de procurorii DIICOT, citat de publicatia locala.Alex Corduneanu a spus ofiterilor ca substanta este heroina si ca a cumparat-o din cartierul Ferentari din Bucuresti. De asemenea, barbatul a precizat ca cele 33,9 grame de heroina erau pentru consum propriu.Anchetatorii de la DIICOT Iasi nu l-au crezut pe Corduneanu si au obtinut acces in convorbirile sale telefonice. Au aflat, astfel, ca Alex vindea drogul "unui grup restrans de prieteni", mai scrie Ziarul de Iasi.