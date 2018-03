Doi bulgari voiau sa intre in Romania cu 6 kilograme de heroina

Ziare.

"In data de 23.03.2018, in jurul orei 15:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s-au prezentat pentru a intra in tara, calatorind cu un autoturism marca Volvo inmatriculat in Bulgaria, doi cetateni bulgari, in varsta de 24, respectiv 26 de ani.Actionand in baza unei analize de risc, echipa comuna de control formata din politisti de frontiera romani si bulgari a procedat la efectuarea unui control amanuntit asupra autoturismului.Astfel, politistii de frontiera au depistat, intr-un spatiu special amenajat in lateralele banchetei din spate, 12 pachete, in greutate de aproximativ 500 grame fiecare, ce contineau o substanta maronie, suspecta a fi heroina", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei de Frontiera.Sursa citata anunta ca cei doi suspecti au fost preluati de autoritatile bulgare in vederea continuarii cercetarilor si stabilirii intregii activitati infractionale.In urma cercetarilor preliminare efectuate de autoritatile bulgare, acestea au informat ca a rezultat cantitatea totala de 6.203 grame, iar in urma testelor efectuate a rezultat ca substanta este heroina.