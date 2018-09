Doi iranieni controlau traficul cu heroina din Bucuresti: Afacerile se faceau intr-un fast-food

Ziare.

Potrivit DIICOT, un cetatean iranian a facut tranzactii cu cantitati mari de droguri, obtinand intre 13.000 si 14.000 de euro pe jumatate de kilogram de heroina. El depozita drogurile si banii obtinuti in restaurantul fast-food pe care il detinea in Bucuresti, pe Bd. Constantin Brancoveanu. Tot acolo se desfasurau si tranzactiile.Barbatul a fost ajutat de un alt cetatean iranian, care facea tranzactii cu cantitati de peste 200 de grame de heroina, la acelasi pret.Cetatenii iranieni coordonau peste 50 la suta din piata ilicita a traficului de heroina din Bucuresti, fiind cea mai importanta retea de trafic de heroina care a actionat in Capitala, precizeaza DIICOT.Politistii au confiscat 800 de grame de heroina, 50 de grame de cocaina, 3.195 de euro, 770 de lire sterline, 300 de dolari americani, 15.200 de lei, noua autoturisme si 25 de telefoane mobile.Cei doi cetateni iranieni si inca doi barbati au fost retinutipentru trafic ilicit de droguri de mare risc in forma continuata, fiind prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.