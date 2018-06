Droguri si prostitutie: O vedeta de la "Insula Iubirii" si fiul unui fost senator, anchetati alaturi de clanul Stoaca

Cine sunt membrii clanului Stoaca

Politistii bucuresteni si procurorii DIICOT au facut miercuri dimineata 57 de perchezitii, cele mai multe in Bucuresti, dar si in Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc, trafic de persoane, inclusiv de minori, proxenetism, inselaciune, trafic de influenta si dare de mita, vizand membri ai clanului Stoaca.In cauza se efectueaza cercetari fata de un numar de 35 de suspecti.Surse judiciare au explicat pentruca Pollak Bohus ar fi vizat in partea din dosar privind traficul de droguri de mare risc, iar Mihai Cristian Cosmin pentru aderare la grup, trafic de persoane si proxenetism.Procurorii DIICOT au explicat ca, incepand cu anii 2000, s-a incercat prin interventii succesive din partea organelor judiciare destructurarea unei gruparii ce actiona, cu precadere pe linia traficului ilicit de droguri de mare risc, in sectoarele 4 si 5 din Bucuresti, grupare de tip mafiot, bazata pe relatii de familie, cunoscuta in lumea interlopa sub denumirea de "Stoaca".Ceea ce s-a dorit a fi o descurajare a membrilor retelei in a se implica in distribuirea pe piata neagra a drogurilor de risc, in special a heroinei si cocainei, s-a dovedit in realitate o activare a unei noi generatii, crescuta si instruita de cei ce au coordonat de-a lungul timpului activitatea infractionala a gruparii, acestia profitand de faptul ca niciodata nu s-a reusit destructurarea completa a grupului, o parte din lideri ramanand in libertate.In permanenta persoanele care au preluat coordonare agruparii au respectat aceeasi ideologie legata de posibilitatea de a-si asigura un standard de viata prin obtinerea de venituri din vanzarea drogurilor de mare risc (cocaina, heroina), exploatarea persoanelor vulnerabile prin obligarea la practicarea prostitutiei, aservirea tinerilor proveniti din familii destramate si care sa actioneze, la cerere, recurgand la fapte de violenta, contra patrimoniului sau ce vizeaza libertatea de miscare.Ca urmare a interventiilor autoritatii judiciare si a faptului ca cei doi lideri ai grupului infractional inaintau in varsta, acestia au predat coordonarea gruparii fiilor si nepotilor acestora, care au inceput sa se implice in coordonarea membrilor gruparii, dupa tiparul predecesorilor lor.Astfel, dupa tiparul adevaratelor grupari mafiote cunoscute la nivel international, liderii gruparii Stoaca si-au crescut, educat si instruit copiii sau persoanele aflate in relatii de afinitate cu ei, conform unor reguli stricte ce au vizat "juramantul" tacerii, al sacrificiului pentru lider, al conditionarii actiunilor infractionale de vointa si stiinta persoanei care ocupa pozitia de lider sau de persoana de incredere a acestuia.Pe cale de consecinta, exista suspiciunea ca, incepand cu anul 2017, s-a produs o reorganizare si o noua ierarhizare in interiorul clanului de tip familial, persoanele care au preluat afacerile ilicite pe toate palierele fiind animate, pe de o parte, de asigurarea mijloacelor necesare traiului pentru ei, dar si pentru crearea unui "confort" al membrilor aflati in executarea pedepselor.De asemenea, noii lideri au continuat "politica" de relationare cu alte clanuri active in lumea interlopa bucuresteana si nu numai, incercand sa intervina atunci cand membrii clanurilor rivale interactionau sau incercau sa dezvolte punctual afaceri pe linia traficului de droguri de mare risc si al traficului de persoane.S-a retinut ca noii lideri au respectat delimitarea teritoriala impusa de catre predecesorii lor, astfel incat activitatile infractionale ale clanului Stoaca sa nu interfereze cu cele ale altor clanuri.Legat de limita teritoriala la nivelul Capitalei, s-a retinut ca membrii gruparii Stoaca au ramas activi, ca si predecesorii lor, in sectoarele 4 si 5, unde pe piata drogurilor de mare risc au detinut "monopolul".Membrii implicati in traficul ilicit de droguri ar fi ales sa obtina venituri din vanzarea cocainei si a heroinei preparate - in cantitati mici - catre consumatorii stradali sau cei care frecventeaza cluburile bucurestene, agreand ideea de fidelizare pe de o parte pentru protectia tranzactiilor, iar pe de alta parte pentru a nu avea in posesie intervale lungi de timp substantele stupefiante, toate in scopul ingreunarii depistarii lor de catre autoritati.De asemenea, tot pentru a-si fideliza clientii, liderii au pus in vanzare drogurile de mare risc la preturile practicate pe piata de profil bucuresteana, respectiv 100 euro/gram cocaina si 30-40 lei/bila heroina."Daca pe linia traficului de droguri membrii clanului s-au pozitionat intre consumatorul final si furnizorul cocainei sau heroinei, nu acelasi lucru se poate sustine si cu privire la activitatea pe linia traficului de persoane si proxenetismului", arata DIICOT.Aceasta din urma a capatat si caracter transfrontalier, urmare castigurilor substantiale pe care membrii gruparii le-au putut obtine de-a lungul timpului prin exploatarea persoanelor de sex femeiesc, obligate/indrumate sa practice prostitutia in cluburi sau alte spatii special amenajate pe teritoriul unor state precum Cehia, Germania, Anglia, Scotia, Emiratele Arabe Unite (Dubai) si Belgia.Cu privire la modalitatile in care membrii gruparii si-au recrutat victimele exploatate ulterior prin obligarea la practicarea prostitutiei, s-a retinut predilectia acestora atat pentru inducerea lor in eroare, prin metoda "lover boy", cat si pentru violenta, atunci cand acestea nu erau convinse de comportamentul subversiv al acestora.Pentru a face fata "cerintelor pe piata externa" si a capata experienta, membrii clanului au recurs la exploatarea fetelor majore si minore in tara, mai exact in orase precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu si Constanta, folosind pentru recrutarea clientilor site-urile de profil sau metoda de abordare directa, respectiv stradal.In ceea ce priveste implicarea membrilor gruparii in activitatile de determinare sau inlesnire a practicarii prostitutiei, s-a retinut ca mod de operare predilectia acestora spre a-si folosi renumele si influenta in relatia cu martorele care fie practicau deja prostitutia, fie decideau sa inceapa sa isi castige existenta in acest mod.Un aspect ce s-a evidentiat in modul lor de operare a fost legat de atragerea martorelor care initial au fost ajutate intr-o forma sau alta sa practice prostitutia, in activitati specifice proxenetismului, in timp acestea devenind active in cadrul grupului in zona recrutarii fetelor si, mai apoi, a inlesnirii practicarii prostitutiei.Un alt sector care a prezentat interes pentru membrii gruparii, mai ales dupa dezincriminarea prostitutiei, a fost cel al saloanelor de masaj, in considerarea faptului ca in astfel de locatii se pot desfasura cu usurinta activitati de proxenetism sub paravanul asa numitelor "masaje erotice", sens in care au decis sa preia activitatea firmelor ce aveau ca obiect de activitate "intretinerea corporala", initial formal, iar mai apoi chiar in calitate de administratori.De cele mai multe ori, pentru a se informa cu privire la oportunitatile de cazare si transport in scopul exploatarii victimelor, liderii grupului au beneficiat de sprijinul, chiar si informational, al unor retele bine puse la punct ce actioneaza pe teritoriul statelor susmentionate.