Guvernul american cere confiscarea a peste 12 miliarde de dolari din averea lui "El Chapo"

Ziare.

com

Intr-un document inregistrat vineri la tribunalul din Brooklyn, New York, procurorul federal Richard Donoghue subliniaza ca este "in drept sa confiste orice bun care constituie sau este derivat din delicte ale acuzatului legate de droguri".Guvernul SUA a calculat, in baza diverselor preturi ale drogurilor invocate de martori, ca cartelul condus timp de 25 de ani de "El Chapo" a adunat, pe putin, in aceasta perioada, circa 11,8 miliarde de dolari din vanzarile de cocaina, 846 de milioane de dolari din marijuana si 11 milioane din heroina.Acesti bani au fost spalati si utilizati pentru a plati in special asociati si angajati ai cartelului, furnizori, echipamente de comunicatie, si a cumpara avioane si submarine despre care s-a spus in timpul procesului ca au fost utilizate de cartel, subliniaza procurorul.Insa guvernul "este in drept sa ceara o compensatie egala cu valoarea bunurilor implicate in delictul de spalare de bani", adauga acesta.Procurorul nu pare sa se preocupe in acest stadiu sa afle daca "El Chapo" poate rambursa astfel de sume."Guvernul nu are nevoie sa dovedeasca ca acuzatul poate plati", scrie acesta, el trebuie doar sa dovedeasca "ca suma poate face obiectul unei confiscari".In timpul procesului, un fost asociat al lui "El Chapo" a povestit ca acesta traia in lux in anii '90.El avea atunci "patru avioane, case pe toate plajele, ferme in toate statele Mexicului" si o resedinta in statiunea balneara Acapulco, a declarat fostul colaborator al lui "El Chapo", Miguel Angel Martinez.Nu se stie insa ce se mai afla in proprietatea sa de la extradarea in SUA in ianuarie 2017 si ce a transferat familiei sau prietenilor.Aceasta solicitare a guvernului american intervine in contextul in care se apropie audierea sa de pe 17 iulie, la finalul careia lui "El Chapo", in varsta de 62 de ani, ar urma sa i se stabileasca pedeapsa. El ar urma, cu exceptia unei surprize, sa fie condamnat la inchisoare pe viata.