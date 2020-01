Iohannis respinge legea USR care majoreaza pedepsele pentru traficul si consumul de droguri

Pedepse mai mari cu ani intregi

Seful statului solicita Parlamentului sa reexamineze legea, cerand mai multe modificari."Necesitatea adoptarii unei reglementari coerente, clare si predictibile in materie, in deplin acord cu legislatia europeana, bazata pe fundamentari temeinice asupra solutiilor legislative propuse, precum si necesitatea analizarii implicatiilor pe care unele dintre aceste modificari si completari legislative le presupun, impun reexaminarea acestei legi de catre Parlament", arata seful statului in cererea de reexaminare Proiectul adoptat pe 18 decembrie anul trecut de Camera Deputatilor, for decizional, prevedea majorarea pedepselor cu inchisoarea pentru cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept."Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi", prevede proiectul adoptat.In legea in vigoare se prevad pedepse de la 2 la 7 ani.De asemenea, potrivit textului adoptat, "introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi", fata de pedeapsa de 3 la 10 ani, cum este in prezent.Daca faptele privesc droguri de mare risc, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 ani si interzicerea unor drepturi, mai stabileste proiectul. In prezent, pedeapsa in acest caz este este inchisoarea de la 7 la 15 ani.Daca faptele au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi, fata de inchisoarea de la 10 la 20 de ani, cum este in prezent.De asemenea, "fapta persoanei care, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile prezentei legi, efectueaza, fara drept, operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava". In legea in vigoare, pedeapsa cu inchisoare in acest caz este de la 6 luni la 3 ani sau amenda.Totodata, a fost majorata pedeapsa in cazul efectuarii fara drept si fara a detine autorizatie eliberata in conditiile prezentei legi de operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa se prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Astfel, pedeapsa cu inchisoarea va fi de la 1 la 5 ani, fata de 3 luni - 2 ani sau amenda, cum este reglementarea actuala."Detinerea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara drept, in scop de consum propriu, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda", prevede un text nou introdus."Fapta persoanei care, cu intentie, efectueaza fara drept operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzand sau disimuland ca acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a caror comercializare este permisa de lege, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava", mai stabileste proiectul. In prezent, pedepsele sunt de la unul la 5 ani.Si in cazul publicitatii facute oricaror produse "pretinzand in mod credibil ca prin consum acestea produc efecte psihoactive" a fost marita pedeapsa cu inchisoare intre un an si 5 ani, fata de o luna pana la un an sau amenda, cum este in prezent.