Grupare de traficanti de droguri, condusa de un jandarm: Vindea si en-gros si en-detail

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al DIICOT, grupul infractional organizat era specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive."In fapt s-a retinut ca la nivelul judetului Bihor s-a constituit un grup infractional organizat, initiat de catre un suspect, jandarm in cadrul IJJ Bihor, care incepand cu anul 2014 a fost principalul furnizor de substante psihoactive, pe care le-a comercializat atat en-gros, sub forma de pulbere pentru stropit, cat si en-detail, sub forma de materie vegetala gata preparata, catre mai multi traficanti de astfel de substante de pe raza municipiului Oradea", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, Sandor Toth, initiatorul gruparii, a fost prins in flagrant marti, in timp ce comercializa 50 de pastile extasy contra sumei de 3.000 de lei.In cursul zilei de miercuri s-au desfasurat 13 perchezitii domiciliare, in urma carora s-au descoperit substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, atat sub forma de pulbere, cat si sub forma de materie vegetala. Dupa finalizarea descinderilor, la sediul Serviciului Teritorial Oradea al DIICOT au fost condusi 16 suspecti, in vederea audierii.