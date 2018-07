Judecatori: VIP-urile din dosarul instrumentat de DIICOT Ploiesti cumparau cocaina amestecata cu paracetamol

Ziare.

Pretul drogurilor pornea de la 150 de lei pentru gramul de cannabis si ajungea la 900 de lei pentru cocaina amestecata cu paracetamol.Potrivit incheierii de sedinta a Tribunalului Prahova, traficantii implicati in dosarul instrumentat de DIICOT Ploiesti in care apar si numele unor persoane publice au vandut unui investigator sub acoperire, in perioada aprilie-mai 2018, diverse tipuri de stupefiante.Analizele de laborator facute la solicitarea organelor judiciare au relevat ca cei inculpati pentru trafic de droguri amestecau cocaina cu paracetamol sau cu paracetamol si cafeina, iar preturile erau de aproximativ 900 de lei pentru un gram de pulbere.Inculpatii din dosar pentru care au fost emise mandate de arestare au vandut in mai multe randuri stupefiante unor anchetatori infiltrati, la preturi pornind de la 150 de lei pentru cannabis si ajungand la 900 de lei in cazul pudrei de paracetamol cu cocaina.In dosarul de trafic de droguri de risc si mare risc au fost arestate preventiv doua persoane, iar alta a primit mandat de arestare la domiciliu. Cei doi suspecti arestati preventiv in acest dosar au contestat decizia Tribunalului Prahova, Curtea de Apel Ploiesti urmand a se pronunta, miercuri, asupra contestatiei.Printre suspectii din dosar se numara designerul Razvan Ciobanu, dar si Carmin Ionescu, fiul cantaretului Marian Ionescu. De asemenea, stilistul Raluca Badulescu si jurnalistul Oreste Teodorescu au fost citati si audiati ca martori.