Operatiune fara precedent in 33 de tari impotriva traficantilor de steroizi: Au fost confiscate 24 de tone si s-au facut 230 de arestari

La Operatiunea Viribus au luat parte agentii din 33 de tari, inclusiv SUA, Germania, Marea Britanie, Franta si Romania, precum si Agentia mondiala antidoping WADA si organizatia internationala de politie Interpol, a anuntat Europol , citat de dpa si AFP.In cadrul operatiunii, care a fost condusa de politiile din Italia si Grecia, au fost destructurate 17 grupari de crima organizata implicate in traficul de medicamente contrafacute si produse de dopaj in Europa si au fost desfiintate noua laboratoare ilegale, fiind totodatapulbere.Operatiunea a dus, de asemenea, la lansarea a pestesi au fost inregistrate aproape"Comertul cu substante anabolizante a crescut semnificativ in ultimii 20 de ani", a subliniat Europol, care ii mentioneaza intre utilizatorii acestora pe atleti, fanaticii salilor de fitness si culturisti.Comertul cu astfel de substante este de regula descentralizat si foarte flexibil, oricine putand comanda online sau putandu-se deplasa in tarile producatoare pentru a cumpara substantele vrac de la producatori legali, noteaza Europol.O tendinta recent remarcata este ca sportivi, ciclisti si culturisti neprofesionisti sa achizitioneze cantitati mici de steroizi din Asia si Europa de Est, cu intentia de a le vinde salilor de fitness.Steroizii sunt promovati in social-media si comertul cu anabolizante s-a intensificat pe dark-web, folosind ca mijloace de plata carduri de credit reincarcabile si criptomonede, mai arata Europol.