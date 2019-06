Patru tineri, prinsi in flagrant cand incercau sa vanda un kilogram de cocaina. Drogurile ar putea sa provina din pachetele pierdute pe Litoral

Ziare.

com

Procurorii DIICOT Timisoara au organizat un flagrant in judetul Dolj, pentru destructurarea retelei care se ocupa cu traficul de droguri.Patru tineri din orasul Bailesti au fost prinsi cand incercau sa vanda un kilogram de cocaina. Ei aprovizionau piata din Craiova cu stupefiante si incercau sa isi vanda marfa si la Timisoara.Cei patru tineri au fost prinsi, noaptea trecuta, in timpul unei tranzactii, intr-un hotel aflat la marginea Craiovei. Acestia au fost dusi, la audieri, la sediul DIICOT Timisoara. Ei vor fi cercetati pentru trafic de droguri de mare risc.Anchetatorii spun ca nu exclud ca marfa sa provina din incarcatura de o tona de cocaina care s-a rasturnat in Marea Neagra in urma cu cateva luni si a ajuns pe litoralul romanesc.In aprilie, o ampla operatiune de cautare de droguri pe litoral a fost desfasurata de politisti, dupa ce au fost gasite pachete cu droguri pe plaje si pe mare.In martie, procurorii DIICOT Tulcea au fost sesizati ca in zona unei localitati din judet, dintr-o dubita a fost pierdut un pachet cu un kilogram de cocaina, cu puritatea de 90 la suta.Ca urmare, au inceput cercetari, iar pe o plaja de la malul Marii Negre, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, a fost gasita o barca rasturnata si pachete suspecte, similare cu cel gasit mai devreme.Cantitatea totala a fost de 1.040 de kilograme brut de cocaina, cu valoare de piata de pana la 300 de milioane de euro.Seful DIICOT, Felix Banila, preciza ca rasturnarea ambarcatiunii "a fost un lucru accidental", dar depistarea cantitatii de cocaina "a fost rodul unei ample investigatii pornind din seara zilei de miercuri, 20 martie 2019, si care s-a finalizat cu descoperirea de pe malul Marii Negre".Cantitatea urma sa fie triplata prin combinarea cu alte substante.Reprezentantii anchetatorilor au aratat ca, din cercetarile facute pana in prezent, s-a stabilit ca drogurile proveneau din America de Sud, au fost transportate in Romania pe cale maritima, aceasta fiind cea mai mare captura de droguri din ultimii ani. Anterior, pe teritoriul Romaniei au mai fost doua astfel de capturi, una de peste doua tone de cocaina in anul 2016 si alta de aproximativ o tona de cocaina capturata la Constanta in anul 2009.