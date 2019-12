Perchezitii in 36 de locuinte din Dambovita si Brasov, la suspecti de trafic de droguri

Ziare.

com

Potrivit Politiei Romane, in perioada martie 2018 - decembrie 2019, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita impreuna cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita au documentat activitatea infractionala a, alcatuite din 31 de persoane din judetul Dambovita, banuite de trafic de droguri de risc si mare risc.Din cercetari a reiesit ca aceste persoane s-ar fi aprovizionat cu droguri de risc si de mare risc din Bucuresti si din strainatate, substantele fiind apoi comercializate in Dambovita.In timpul cercetarilor, politistii S.C.C.O. Dambovita impreuna cu cei ai Politiei Orasului Fieni au ridicat circa 350 de grame de cannabis de la mai multe persoane banuite de consum de droguri.Marti, politistii S.C.C.O.Dambovita, cu sprijinul politistilor specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti, Pitesti, Brasov si Buzau, au facut 36 de perchezitii domiciliare (34 in Dambovita si 2 in Brasov). La activitati au participat si politisti ai I.P.J Dambovita, jandarmi ai I.J.J. Dambovita si ai Gruparii Mobile de Jandarmi Ploiesti.In urma perchezitiilor, pana in prezent au fost indisponibilizate 27 de telefoane mobile, un laptop, o imprimanta, 3 arme letale a caror detinere este interzisa, 71 de cartuse, mai multe grindere si cantare de precizie, 31.680 de lei si 1.840 de euro.Totodata, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor aproximativ 500 de grame de cannabis si substante pulverulente susceptibile a fi stupefiante, mai multe pliculete autosigilante si ustensile pentru portionarea si consumul stupefiantelor.De asemenea, au fost puse in executare 74 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Dambovita, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.In cauza, s-a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei RomaneCercetarile continua in acest caz, pentru trafic de droguri de risc si de mare risc si detinere de droguri de risc si de mare risc in vederea consumului propriu.