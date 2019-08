Plantatii de cannabis in valoare de 500.000 de euro si alte droguri, gasite de DIICOT in gospodariile unor valceni

cel putin cinci culturi de cannabis

Un numar de 16 perchezitii domiciliare au fost facute, marti, in judetul Valcea, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in trafic de droguri de risc.Potrivit procurorilor,. Ei au infiintat, pentru obtinerea unor cantitati importante de droguri de risc, pe care intentionau sa le comercializeze catre alte persoane."In urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a retinut faptul ca cei doi lideri ai grupului infractional au racolat prin intermediari un numar de patru suspecti care pentru a obtine un castig financiar rapid, au acceptat ca incepand cu luna iunie 2019 sa infiinteze culturi de cannabis, constand in, la imobilele detinute de catre acestia pe raza judetului Valcea., pentru a evita depistarea activitatii ilicite desfasurate", se arata intr-un comunicat transmis de DIICOT.Procurorii mai spun ca ingrijirea si cresterea plantelor a fost facuta de catre membrii gruparii,La perchezitiile domiciliare, au fost gasite"Cantitatea de cannabis rezultata de pe culturile astfel depistate este de cel putinsi urma sa fie comercializata de catre liderii gruparii la o valoare de piata de minim 500.000 euro", se mai arata in comunicatul citat.La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Valcea vor fi duse, marti, pentru audieri, un numar de 16 persoane.