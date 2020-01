Politia din Grecia a confiscat o tona de cocaina: Un Kalasnikov, pistoale si circa 60 de cartuse, gasite la perchezitii

Ziare.

com

In cursul unei operatiuni in portul Astakos din vestul tarii, autoritatile au descoperit intr-un apartament 52 de saci de voiaj cu 1.040 de pachete din nailon, fiecare continand aproximativ un kilogram de cocaina. Greutatea totala a capturii este de 1.180,65 kg, arata un comunicat al politiei.La adresa unde s-a efectuat perchezitia locuiau doi cetateni straini, unul in varsta de 23 de ani, celalalt de 35, ambii suspectati de apartenenta la o organizatie criminala. Politia nu a precizat nationalitatea lor.Transportul de droguri a ajuns in Grecia la bordul unui velier.In cadrul aceleiasi anchete, vineri au avut loc perchezitii si in trei apartamente din Atena, unde au fost arestati alti sase straini, presupusi membri ai aceleiasi grupari infractionale. S-au gasit aproape 400 de grame de cocaina,. Conform presei elene , majoritatea celor arestati ar fi albanezi.Ancheta a inceput acum sase luni. Politia si autoritatile portuare elene au colaborat cu ambasada Statelor Unite in Grecia si cu politisti din Albania si Spania. Liderii retelei de trafic de droguri descoperite locuiesc in Europa, iar membri ai gruparii au fost identificati in mai multe state balcanice si in Spania. Sunt date in urmarire alte noua persoane suspecte. Se presupune ca operatiunile traficantilor au produs venituri ilegale de peste 50 de milioane de euro.