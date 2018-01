Politist lovit cu masina de traficanti de droguri chiar in timpul unui flagrant

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, cei trei tineri cu varste intre 21 si 25 de ani au fost prinsi, joi, in timp ce incercau sa vanda 1.122 comprimate MDMA si 73 fragmente de comprimate MDMA, a caror valoare pe "piata neagra" este de aproximativ 52.000 de lei.In momentul flagrantului, traficantii au incercat sa fuga cu un autoturism si au lovit un politist care participa la operatiune. Politistul a fost luat pe capota autoturismului si aruncat, in urma impactului prezentand lovituri in zona cranio-cerebrala.Procurorii DIICOT si politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat perchezitii la locuintele traficantilor din Timisoara, unde au fost gasite 32 comprimate MDMA, 73 fragmente de comprimate MDMA, 188,10 grame canabis, bunuri destinate prepararii drogurilor pentru consum (grinder si cantar electronic) si suma de 2.100 de lei.Procurorii sustin ca tinerii fac parte dintr-un grup infractional organizat specializat in traficul intern si international de droguri.Traficantii urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.