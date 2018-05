Povestea italianului care vindea droguri la festivalul Sunwaves din Mamaia

Droguri si bani

Ar fi vandut droguri in anii anteriori?

Excstasy este catalogat in Romania ca fiind un drog de mare risc. Acuzatiile oficiale in cazul lui Philippe Bichara: trafic de droguri de risc si de mare risc si detinere de droguri de risc si de mare risc pentru consum propriu.Pe 29 aprilie, procurorii DIICOT au perchezitionat locuinta inchiriata de italian la Mamaia , iar acolo au gasit. Alti cinci tineri italieni sunt cercetati pentru detinere de droguri de risc si de mare risc.In urma perchezitiei, au fost ridicate 204 de comprimate ecstasy, 15,8 grame de cocaina, 17,9 grame MDMA substanta cristalizata, 88,5 grame de ketamina, 1 gram de muguri de cannabis si un cantar electronic de precizie, precum si suma de 21.387 lei si 5.145 euro.Potrivit contului de Facebook, Philippe Bichara a venit in Romania pe 24 aprilie, cu o cursa de la Bergamo la Bucuresti. El s-a pozat pe aeroportul din Italia, unde era insotit de doi amici.Surse judiciare au explicat pentruca procurorii DIICOT au ajuns la tanarul italian dupa ce un colaborator le-a dat infomatia ca acesta detinea droguri in vederea vanzarii. Colaboratorul a fost autorizat, cu mandat dat de un magistrat, sa achizitioneze ecstasy de la Philippe Bichara.Atunci cand procurorii DIICOT au perchezitionat apartamentul inchiriat de Philippe Bichara si au gasit droguri in casa, tinerii au fost dusi pentru analize la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta, au declarat surse judiciare pentruAcolo, cu consimtamantul lor si in baza ordonantei emise de procuror, le-au fost recoltate probe biologice (urina) pentru testul antidrog, arata sursele citate. Philippe Bichara a testat pozitiv la cocaina si cannabis (THC), iar colegii sai la diverse droguri, iar patru din acestia consumasera simultan diferite stupefiante: cocaina, amfetamina, MDMA si metamfetamina.Surse judicare au explicat pentru Ziare.com ca procurorii DIICOT au indicii ca Philippe Bichara ar fi vandut droguri in Romania si in anii anteriori.De asemenea, anturajul acestuia este impregnat majoritar cu dealeri si consumatori de droguri, "este sugestiva gasirea in apartamentul inchiriat de inculpat a inca 9 tineri avand droguri asupra lor", au explicat sursele citate.In plus, Philippe Bichara nu are loc de munca si nici surse de venit licite. In fata procurorilor DIICOT, italianul a recunoscut ca se ocupa cu vanzarea de stupefiante, iar ceilalti tineri ca se drogau.