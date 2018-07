Povestea traficantului de droguri care facuse reguli stricte pentru clientii sai: Nu dam pe datorie!

Ghidul micului traficant

Bogdan Moldoveanu din Calarasi a ajuns celebru in presa saptamana trecuta dupa ce Politia Romana a publicat setul de reguli gasit la perchezitii in locuinta sa. Barbatul a fost retinut de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pe 23 iulie pentru trafic de droguri de risc si detinere de droguri de mare risc in vederea consumului, ulterior arestat la Tribunalul Calarasi. Bogdan Moldoveanu a contestat decizia, iar procesul se judeca marti la Curtea de Apel Bucuresti.Pentru a nu fi depistat, Bogdan Moldoveanu a elaborat un set de 9 reguli stricte, fiecare dintre clienti fiind instruit in legatura cu acestea. Regulile erau afisate in apartament si obligatorii pentru clienti.1. Nu dam sub 1gr2. Nu dam pe datorie3. Nu veniti neanuntati sau cu persoane necunoscute. Nu deschidem!!!4. Dati BEEP intotdeauna de 2 ori, inainte sa bateti la usa. Prima data cand va hotarati sa veniti si a 2-a oara, la lift, in capatul palierului. Daca sunt persoane pe hol, reveniti5. Folositi liftul intotdeauna pana la etajul 3,5. Niciodata 4!!6. Nu faceti galagie pe hol. Nu deranjati ceilalti vecini7. Nu lasati persoane sa astepte jos in scara blocului sau in fata lui. Sunt camere!!!8. Nu lasati masina pe avarie in fata blocului. Nu blocati pe cineva deja parcat. Nu parcati pe locurile altora.9. Evitati discutiile compromitatoare la telefon pe durata vizitei.Potrivit unor surse judiciare, barbatul ar fi avut aceasta afacere de doi ani. Din probele administrate de procurorii DIICOT, a mai rezultat ca activitatea acestuia ar fi fost intensa, iar Bogdan Moldoveanu era contactat in medie de 25-30 de clienti zilnic.Pe 19 iulie, la ora 17:00, Bogdan Moldoveanu a vandut cu 60 de lei o doza de droguri unui consumator care era monitorizat de procurorii DIICOT. Dupa ce tranzactia a fost finalizata, mascatii au intrat in apartamentul acestuia. Acolo au gasit 908,52 grame canabis depozitata in pungi si cutii din plastic etichetate si inscriptionate diferit si substante care contineau MDMA.Bogdan Moldoveanu tinea contabilitatea intregii afaceri, asa ca mascatii au descoperit la percehzitii 80 de bilete si caiete in care erau trecute meticulos initialele clientilor sai, sumele incasate si cantitatea vanduta.- 5 cantare de precizie;- 5 telefoane mobile;- 2 grindere metalice si o rasnita;- 1 card bancar Gold emis pe numele acestuia;- mai multe recipiente din material plastic goale avand inscriptionate coduri si denumiri specifice;- 4 camere video prin intermediul carora inculpatul supraveghea accesul in interioriul blocului si in apartament;- 3 ventilatoare cu tuburile aferente.Politia Romana a ironizat, pe Facebook, Ghidul facut de micul traficant: "Am apreciat ca respecta regulile de convietuire sociala si nu deranja vecinii, dar n-am apreciat kilogramul de cannabis si comprimatele de MDMA pe care le-am gasit la perchezitie."