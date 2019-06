Procurorii DIICOT au ridicat o femeie de 72 de ani, acuzata ca vindea droguri la liceu

Perchezitiile

Femeia ar fi vandut droguri elevilor de la cinci licee din oras, potrivit Digi24.Potrivit sursei citate, femeia vindea drogurile, desi a vazut cu ochii ei ce efect au. Asta in contextul in care fiica ei a fost internata de trei ori pentru consum de etnobotanice.Femeia a fost ridicata de DIICOT impreuna cu alte 12 persoane, care sunt cercetate pentru efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. Printre cei ridicati de mascati este si un adolescent de 15 ani.Politistii si procurorii DIICOT Oradea au facut astazi zece perchezitii in judetul Bihor si s-au descoperit insemnate cantitati de materie vegetala psihoactiva ambalata atat in doze destinate vanzarii catre consumatorii finali, cat si in pungi, destinate aprovizionarii dealerilor ce actionau la nivel de vanzare catre consumatori, substanta sub forma de cristale (pentru prizat), pastille extasy si sume de bani provenite din aceasta activitate infractionala.Este vorba de 234 grame materie vegetala psihoactiva, 33 doze continand materie vegetala psihoactiva, 26 pastile extasy, 4,15 cristale psihoactive si suma de 1.480 lei.De asemenea, au fost descoperite recipise care dovedesc achizitionarea de bitcoin, cu care se achizitionau de pe Internet psihoactivele.