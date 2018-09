Reteaua de heroina de la fast-food-ul din Berceni: Cum se vindeau si cat costau drogurile furnizate de iranieni

Cum au fost prinsi

Totul ar fi fost dirijat dintr-un fast-food cu specific oriental, restaurantul Ali Baba, de pe strada Constantin Brancoveanu din cartierul bucurestean Berceni, administrat de Hossein.Potrivit monitorizarilor ambientale din acest caz, acolo aveau loc discutiile privind tranzactiile de droguri. In acelasi timp, restaurantul era folosit si pentru a depozita heroina si banii obtinuti din vanzarea drogurilor.Filaje, interceptari ambientale si telefonice, colaboratori sub acoperire, tranzactii autorizate cu droguri sunt ingredientele acestei anchete inedite.Totul a inceput in martie 2018, atunci cand un tanar a facut un denunt la DIICOT. Acesta era judecat intr-un caz de trafic ilicit de droguri de mare risc. Potrivit denuntului, cumpara droguri de la iranianul Hamid Parvas, care se aproviziona cu heroina de la un alt iranian denumit "Amir".Dupa ce l-au pus sub filaj pe Parvas, procurorii au descoperit ca acesta lucra la fast-food-ul din Berceni si s-ar fi ocupat si cu vanzarea de heroina, pe care ar fi procurat-o de la administratorul restaurantului.La sfarsitul lunii aprilie, denuntatorul s-a prezentat la DIICOT cu 19 doze de heroina, 2,60 grame de heroina, care i-au fost aduse acasa de Hamid Parvas. Iranianul i-ar fi cerut pe ele 500 de lei, bani pe care trebuia sa-i dea printr-un intermediar. Fapt care s-a si intamplat, intreaga tranzactie a fost supravegheata ambiental.Au urmat apoi mai multe discutii pe aplicatia Whatsapp, intalniri si tranzactii. Pe 3 mai, Parvas i-a vandut acestuia 3,34 grame de heroina in schimbul a 1.000 de lei. Pe 5 mai, o alta tranzactie, 1.200 de lei pentru 2,68 grame de heroina.In discutii, Parvas il asigura de calitatea marfii sale si ca "nu e nod, nimic", cu referire la lipsa unor adaugiri pe ambalajul pungii cu droguri de natura a denatura masa acesteia.Ancheta in cazul lui Parvas a evoluat, iar procurorii au incercat sa ajunga la cel care il aproviziona. Unul dintre cei implicati in tranzactiile de heroina a confirmat anchetatorilor ca Hossein si Reza sunt cei care ar coordona afacerea. Si el a acceptat sa colaboreze cu DIICOT si a primit un nume de cod."Hossein realizeaza tranzactii cu importante cantitati de droguri, de la 500 g heroina in sus/tranzactie, contra sumei de 13.000 - 14.000 euro/0,5 kg", a declarat martorul.Iranianul era insa precaut si prefera sa faca afaceri cu conationali de-ai sai sau cu persoane recomandate de oameni de incredere.Tranzactiile se desfasurau dupa un anumit tipar, respectiv mai intai se platesc drogurile, Hossein ar fi fost cel care negocia pretul si banii, la restaurantul sau, dupa care, dupa un interval de timp variabil (de cateva ore), drogurile erau remise de un apropiat al sau.Colaboratorul DIICOT l-a contactat pe Hossein. Pe 11 iunie, cei doi au discutat despre procurarea unei cantitati de 0,5 kg heroina la pretul de 15.000 euro.Astfel, iranianul a dat de inteles ca dupa 5 zile va avea disponibila aceasta cantitate de droguri: "tu te pregatesti in cinci zile". Marfa era de buna calitate: "e foarte buna, super".Tranzactia a avut loc pe 8 iulie. Colaboratorul DIICOT i-a predat lui Hossein suma de 15.000 de euro. Iranianul i-a comunicat locul si momentul predarii drogurilor, respectiv dupa un interval de o ora si jumatate, pe o straduta situata in spatele restaurantului pe care il administra."La zece si jumatate...la benzinarie...este o casa de vanzare....prin strada, da? Faci prima strada pe dreapta", spunea Hossein.Colaboratorul DIICOT s-a dus la locul indicat, unde il astepta Hamid Parvas care i-a dat un pachet ce continea cantitatea de 496,58 grame de heroina.In paralel cu aceasta tranzactie, un alt colaborator DIICOT l-a contactat, la sfarsitul lunii mai, pe Reza, pentru a incerca sa cumpere si de la el heroina.Afacerea a fost supravegheata ambiental: 35.000 lei, reprezentand echivalentul a 7.500 euro, pentru un pachet in care erau aproximativ 250 de grame de heroina. Operatiunea s-a realizat sub Podul Dobroesti.Colaboratorul DIICOT a intrat in cercul de incredere al iranienilor. El a inregistrat mai multe discutii privind tranzactiile cu heroina, dar si cu cocaina. Reza chiar si-a exprimat disponibilitatea de a vinde colaboratorului cocaina la pretul de 55 euro/gram dandu-i acestuia de inteles ca marfa este de buna calitate si ca poate fi inmultita cu agenti de taiere.De vanzarea cocainei se ocupa un roman, Nae Romeo, zis "Grafi", iar Reza ar fi primit un comision de 10 euro la fiecare gram de cocaina comercializat, potrivit interceptarilor.O alta tranzactie autorizata a avut loc, colaboratorul a cumparat cu 2.500 euro aproximativ 50 de grame de cocaina. Tranzactia a avut loc pe raza Sectorului 2 din Bucuresti, in zona Complexului Mega Mall.Atunci cand au fost adusi la DIICOT, Hossein, Reza si Parvas si-au rezervat dreptul de a nu da declaratii. Nae Romeo, zis "Grafi", a recunoscut tranzactia prin care a vandut 50 de grame de cocaina si faptul ca Reza a primit un comision din vanzare."Prin cantitatile de droguri traficate (de ordinul sutelor de grame) atat inculpatul Alizadeh Amir Hossein, cat si inculpatul Rahimpour Sereshkeh Mahmoud Reza zis "Boby" se prezinta ca actori importanti pe piata ilicita a drogurilor din Bucuresti, stabilirea unor standarde cantitative minime avand ca scop, printre altele, selectarea clientelei", arata procurorii DIICOT.Toti cei implicati in acest caz au fost retinuti si propusi la arestare pentru 30 de zile. Infomatiile din acest articol sunt din dosarul care a ajuns pe masa magistratilor.